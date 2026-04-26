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«Tenemos un gran espíritu»: Benjamin Sesko quiere ganar títulos con el Manchester United tras «haber aprendido mucho» en su primera temporada
Sesko tiene a la vista un título
Sesko, delantero del United llegado del RB Leipzig el pasado verano, se ha adaptado a la Premier League y quiere ganar títulos con el club.
El internacional esloveno declaró a Sky Sports: «Lo hemos hecho muy bien. Quedan algunos partidos, pero tenemos gran espíritu de equipo. Me gustaría conseguir trofeos aquí y, aunque debemos esforzarnos, creo que tenemos la capacidad para hacerlo».
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La vida bajo el mandato de Carrick
Desde que Carrick se hizo cargo del equipo como entrenador interino en enero, el ambiente en el club ha mejorado mucho. El United está a punto de clasificarse para la Liga de Campeones, algo que parecía improbable a principios de temporada, gracias a ocho victorias en 12 partidos de liga bajo su mando.
«Aprendo mucho de los jugadores experimentados y del cuerpo técnico», explicó Sesko al valorar su primer año en Inglaterra. «Además, me gusta la ciudad; es una situación en la que todos ganamos».
El jugador de 22 años suma 10 goles en todas las competiciones.
Vuelven los refuerzos defensivos
De cara al partido del lunes contra el Brentford, Carrick tiene dudas en la defensa. Harry Maguire regresa tras cumplir dos partidos de sanción, lo que refuerza el eje defensivo en la lucha por los cuatro primeros puestos.
No obstante, Lisandro Martínez sigue sancionado y Leny Yoro deberá superar una prueba de aptitud física de última hora, por lo que Carrick aguardará los informes médicos antes de confirmar su once.
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Mantener el impulso
El United quiere demostrar que su repunte no es solo temporal. Con el espíritu de equipo elogiado por Sesko y mejores resultados, el objetivo es acabar la temporada fuerte para luchar por el título la próxima campaña.
Tras visitar al Brentford, cerrará la campaña ante Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest y Brighton.