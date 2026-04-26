«Tenemos un gran espíritu»: Benjamin Sesko quiere ganar títulos con el Manchester United tras «haber aprendido mucho» en su primera temporada

Desde que Carrick se hizo cargo del equipo como entrenador interino en enero, el ambiente en el club ha mejorado mucho. El United está a punto de clasificarse para la Liga de Campeones, algo que parecía improbable a principios de temporada, gracias a ocho victorias en 12 partidos de liga bajo su mando.

«Aprendo mucho de los jugadores experimentados y del cuerpo técnico», explicó Sesko al valorar su primer año en Inglaterra. «Además, me gusta la ciudad; es una situación en la que todos ganamos».

El jugador de 22 años suma 10 goles en todas las competiciones.