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«¡Tenemos que tener suerte de seguir aquí!»: Jose Mourinho se burla del juicio al Manchester City mientras habla sobre el Real Madrid y los escándalos arbitrales
Mourinho apunta a los retrasos legales del Manchester City
El Manchester City se ha visto envuelto en una crisis sin precedentes después de que una comisión independiente declarara al club culpable de 114 de 115 cargos financieros. Las acusaciones de la Premier League, que abarcan desde la temporada 2009-10 hasta la 2017-18, se centran en ingresos por patrocinio inflados artificialmente y en no proporcionar registros financieros precisos. Aunque el City mantiene con firmeza su inocencia y ha presentado oficialmente un recurso, el club sigue enfrentándose a la amenaza de duras sanciones.
«Prefiero reírme un poco, porque creo que tendremos un final. Pero nosotros dos, que estamos en la sesentena, tenemos que tener la suerte de seguir aquí cuando llegue la sentencia final, porque ahora llegará una sentencia y luego una apelación...», declaró Mourinho a Corriere dello Sport. Sus comentarios ponen de manifiesto una creciente frustración dentro del fútbol por el tiempo que se tarda en tramitar grandes casos disciplinarios que afectan a clubes de élite.
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Reflexionando sobre el escándalo Negreira
Durante la entrevista, Mourinho también volvió sobre el caso Negreira, que se deriva de que el Barcelona pagó más de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Jose Maria Enriquez Negreira, vinculándolo con su primera etapa en el Real Madrid entre 2010 y 2013. Aunque el Barça sostiene que los pagos fueron por informes técnicos legítimos, el Real Madrid se personó en la causa como parte perjudicada, profundizando aún más la crisis institucional en el fútbol español.
«Llegué y viví aquí, en el Real Madrid, los años importantes de Negreira. Nadie lo sabía, pero lo vivimos», declaró Mourinho. Luego amplió sobre su historial con estructuras arbitrales controvertidas, señalando patrones similares en otros lugares. «Después me fui y ahora se sabe. Pero en Turquía el gran escándalo... después este tipo de situación me pasó a menudo», añadió, en referencia a cómo el jefe del arbitraje turco acabó finalmente en prisión.
Un regreso a casa en el Bernabéu
El técnico portugués también habló sobre las inusuales circunstancias que rodearon su regreso este verano a la capital española, al asumir el mando del Real Madrid tras una temporada sin títulos para el club el curso pasado. Mourinho guarda un grato recuerdo de su primera etapa en el Bernabéu, durante la que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
«Normalmente, primero se produce el contacto y después empieza el rumor. Aquí fue exactamente al revés: los rumores empezaron cuando no había ningún contacto», explicó. Mourinho reveló que estaba asentado en el Benfica cuando la especulación se intensificó, lo que acabó desembocando en su emotivo regreso a un club en el que ya había estado tres años anteriormente. También señaló que mantuvo una sólida relación con el presidente Florentino Pérez incluso durante la década que pasó lejos del club.
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La evolución del papel del entrenador
En una reflexión final sobre el fútbol moderno, Mourinho lamentó el cambiante panorama de los entrenadores. Observó que la era del «entrenador de carrera» a largo plazo se está desvaneciendo, sustituida por un ciclo más rápido y más volátil de nombramientos. Contrastó su entorno actual con sus primeros años, cuando asistía a reuniones de la UEFA junto a figuras legendarias como Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger.
«Hoy la carrera de un entrenador es mucho más corta; llegan rápido y se van rápido. Ese prototipo de entrenador de carrera ya no existe tanto», señaló. Pese a los cambios en la industria y a la enorme expansión de los cuerpos técnicos, Mourinho insiste en que su enfoque fundamental sigue siendo el mismo. Concluyó afirmando que, aunque el fútbol vive una transformación constante, su identidad profesional es permanente, al declarar: «El ADN no cambia. Muchas cosas pueden cambiar, pero el ADN no».
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