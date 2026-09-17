Carrick confirmó su participación activa en las conversaciones internas sobre la inesperada postura de Gabriel. Hablando después de la derrota en la copa, el técnico del Manchester United subrayó la necesidad de actuar con cautela al gestionar a un talento tan joven que atraviesa una saga de traspaso de alto perfil.

«Creo que simplemente tenemos que ser realmente muy cautos con toda la situación», explicó Carrick. «Es un chico joven, tiene 15 años, y lo más importante para mí, sin duda, y desde el punto de vista del club, es cuidar de nuestros jugadores más jóvenes».

Carrick insistió en que proteger al canterano sigue siendo la prioridad inmediata. Y añadió: «Su bienestar, su salud, su exposición. Y creo que todos tenemos que ser muy conscientes de eso, de verdad, en esta situación. Como club, por supuesto, todos estamos implicados en esas conversaciones. Simplemente creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso».



