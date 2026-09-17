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«Tenemos que tener cuidado»: Michael Carrick rompe su silencio después de que el sensacional prodigio de 15 años JJ Gabriel pidiera salir del Manchester United mientras Real Madrid y Barcelona rondan
Fuera de la convocatoria para el partido
JJ Gabriel estaba preparado para hacer su debut con el primer equipo durante el partido de tercera ronda de la Carabao Cup de Manchester United contra el Brighton. La oportunidad surgió después de que el prometedor delantero firmara un espectacular hat-trick en su estreno en la UEFA Youth League apenas unos días antes.
Sin embargo, el jugador de 15 años estuvo completamente ausente de la convocatoria del miércoles. Su repentina ausencia se produjo después de que sus representantes presentaran una solicitud formal de salida en la víspera del duelo copero, lo que puso su futuro en Old Trafford en el punto de mira.
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Priorizando el bienestar de los jugadores
Carrick confirmó su participación activa en las conversaciones internas sobre la inesperada postura de Gabriel. Hablando después de la derrota en la copa, el técnico del Manchester United subrayó la necesidad de actuar con cautela al gestionar a un talento tan joven que atraviesa una saga de traspaso de alto perfil.
«Creo que simplemente tenemos que ser realmente muy cautos con toda la situación», explicó Carrick. «Es un chico joven, tiene 15 años, y lo más importante para mí, sin duda, y desde el punto de vista del club, es cuidar de nuestros jugadores más jóvenes».
Carrick insistió en que proteger al canterano sigue siendo la prioridad inmediata. Y añadió: «Su bienestar, su salud, su exposición. Y creo que todos tenemos que ser muy conscientes de eso, de verdad, en esta situación. Como club, por supuesto, todos estamos implicados en esas conversaciones. Simplemente creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso».
Los grandes de Europa, en máxima alerta
El pulso contractual del adolescente ya ha llamado la atención de la élite europea. Los gigantes de LaLiga Barcelona y Real Madrid siguen activamente la situación, al percibir una posible oportunidad para hacerse con la firma del prodigio el próximo verano.
Las circunstancias de Gabriel lo convierten en un objetivo atractivo para los clubes del continente. Como tiene pasaporte irlandés, el delantero puede eludir legalmente las regulaciones del Brexit y marcharse directamente a un equipo europeo.
El tiempo corre ahora para que el United resuelva la disputa. Gabriel cumple 16 años el 6 de octubre, momento en el que pasará a ser oficialmente elegible para firmar los formularios de beca. Sus pretendientes de alto perfil estarán, sin duda, muy atentos a cómo evolucionan las negociaciones en Old Trafford durante las próximas semanas.
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Busca una respuesta rápida ante el Fulham
Mientras el club gestiona entre bastidores el incierto futuro de Gabriel, Carrick debe levantar de inmediato a su plantilla tras su desastrosa eliminación copera. El United desaprovechó una contundente ventaja de dos goles para caer eliminado ante el Brighton, lo que aumenta la presión sobre el técnico para lograr resultados estables.
El Manchester United solo ha ganado dos de sus seis primeros partidos en todas las competiciones esta temporada. Con el escrutinio en aumento, una reacción inmediata en el crucial duelo del domingo de la Premier League contra el Fulham es ahora esencial para recuperar impulso y reconstruir el hábito de ganar.
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