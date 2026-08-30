Isak ha expresado su preocupación tras una tarde dramática en Anfield, dondeLiverpool empató 2-2 con el Forest el sábado. Aunque los locales mostraron mucho carácter para rescatar un punto en el tramo final del partido, el internacional sueco se apresuró a señalar que solo el espíritu de lucha no será suficiente para cumplir las elevadas ambiciones del club esta temporada. El resultado deja al Liverpool en busca de su primera victoria liguera bajo Iraola, un inicio lento que empieza a meter presión sobre la transición táctica que se está produciendo en Merseyside.

Isak fue sincero sobre las carencias actuales del equipo, en particular su incapacidad para mantener el control una vez que ha logrado meterse de nuevo en un partido. "Creo que no hay ningún problema con el espíritu de lucha y con no rendirse nunca. Creo que también lo demostramos la semana pasada. Obviamente, hoy también empezamos bastante mal el partido. Cuando ganamos impulso al marcar un gol, ahí es donde tenemos que ser mejores, creo, porque otra vez hoy encajamos bastante rápido después de eso", declaró Isal a TNT Sports.