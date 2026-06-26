«¡Tenemos que ser agresivos!» - Deniz Undav insta a Alemania a plantar cara, pero Julian Nagelsmann no comparte la explicación de la derrota ante Ecuador

Aunque Undav consideró que al equipo le faltaba la garra necesaria, Nagelsmann salió en defensa de sus jugadores ante las insinuaciones de relajación. En una entrevista posterior al partido, el técnico respondió con firmeza cuando el presentador de Magenta TV, Johannes Kerner, le preguntó si a su equipo le había faltado compromiso. «Por favor, deja ya esas tonterías, de verdad. ¿Por qué no iban a querer los chicos darlo todo?», dijo. «No, no es que lo desearan más. Simplemente asumieron un poco más de riesgo en muchas situaciones».

Reconoció que la clasificación del grupo, con Alemania ya clasificada, influyó en sus cambios, pero rechazó culpar la falta de esfuerzo: «Hicimos cambios distintos a los que habríamos hecho si hubiéramos necesitado un gol, pero no puedo decir que algún jugador no lo dio todo; es un cliché», añadió.