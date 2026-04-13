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«Tenemos que prepararnos para la fase de clasificación»: cinco claves para el nuevo duelo de la selección femenina de Estados Unidos contra Japón

FEATURES
Women's football
USA
E. Hayes
S. Wilson
T. Rodman
P. Tullis-Joyce
S. Coffey

La selección femenina de fútbol de Estados Unidos venció a Japón 2-1 en el primero de tres partidos y presentará un equipo distinto en el siguiente, mientras Emma Hayes sigue probando al grupo de cara a la fase de clasificación.

La selección femenina de Estados Unidos se enfrentará de nuevo a Japón, aunque esta vez la seleccionadora Emma Hayes alineará un equipo totalmente distinto.

Antes del primer partido del fin de semana, Hayes destacó que enfrentar tres veces a un rival de la talla de Japón le brinda la oportunidad de probar distintas jugadoras y posiciones.

El estilo de juego será el mismo, pero con un equipo diferente.

Hayes lo reiteró tras la victoria por 2-1: «Debemos prepararnos para la fase de clasificación; quedan pocas ventanas, así que algunas jugadoras deben volver a jugar juntas».

De cara al amistoso del martes ante Japón, el equipo extrae lecciones de su triunfo en el PayPal Park de San José, California, y lleva al próximo encuentro lo positivo.

«Hace 12 meses habríamos empatado», admitió Hayes. «El progreso está en mantenernos en el partido y no encajar el segundo gol. Sin embargo, manejamos bien el final. Me llevo ideas que revisaré en el avión e intentaré incorporar para nuestro siguiente nivel. Fue el partido que buscábamos y estoy muy contenta de haberlo jugado, porque son un equipo increíble».

GOAL analiza cinco claves para el partido de la selección femenina de EE. UU. contra Japón...

  • Claire Hutton USWNT vs CanadaGetty Images

    Una alineación diferente

    Hayes ha anunciado que alineará dos equipos distintos en los tres partidos contra Japón. En el primero, la selección femenina de Estados Unidos (USWNT) salió con un once experimentado, con un promedio de 56,3 partidos internacionales por jugadora. Lindsey Horan, con más de 100 encuentros, lideró el centro del campo y marcó su 40.º gol con la selección. Heaps se convirtió en la decimosexta jugadora en alcanzar los 40 goles con la selección femenina de Estados Unidos. Rose Lavelle, en su centésima titularidad, aportó experiencia y anotó su vigesimoctavo tanto con el equipo.

    En la segunda parte entraron centrocampistas que mantuvieron el ritmo sin cambiar el guion, lo que refleja una plantilla bien gestionada.

    En el segundo encuentro podrían debutar en el centro del campo Claire Hutton, Lily Yohannes, Olivia Moultrie y Jaedyn Shaw. La duda está en si Hayes mantendrá el doble pivote o volverá al ocho y el seis.

    «Quería mucha experiencia en el primer partido. Por eso opté por eso», declaró Hayes tras el encuentro. Quería jugar con un seis y un ocho, no con un doble seis». Para Hayes es clave ver a las jugadoras en distintas posiciones y combinaciones, sobre todo con la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 acercándose a su fin. Si el sábado fue el momento ideal para alinear a Sophia Wilson junto a Trinity Rodman, lo más probable es que no ocurra lo mismo el martes contra Japón.

    • Anuncios
  • United States v China - International FriendlyGetty Images Sport

    Phallon Tullis-Joyce en la portería

    Claudia Dickey es ahora la portera titular de Hayes, y se lo ha ganado. Con nueve partidos y nueve titularidades con la selección femenina de Estados Unidos, ha dejado su portería a cero en siete ocasiones. Aunque encajó un gol ante Japón, realizó dos paradas clave que aseguraron la victoria. Antes del sábado, llevaba cinco encuentros consecutivos sin recibir gol.

    En el segundo encuentro podría debutar Phallon Tullis-Joyce, segunda portera, con seis partidos con la absoluta y clave en el Manchester United, que lucha por el top-4 de la Superliga Femenina.

    Su estilo de juego con pases directos es algo que Hayes quiere pulir, sobre todo porque la selección estadounidense basa su juego en la posesión desde atrás. También podría intervenir Jane Campbell, aunque con sus 10 partidos internacionales, este segundo encuentro parece más indicado para Tullis-Joyce.

  • Ally Sentor, Naomi Girma, Sam CoffeyGetty Images

    Maestría en los tiros libres

    Para ganar al más alto nivel, a menudo todo se reduce a un tiro libre. La selección femenina de Estados Unidos trabaja en ejecutarlos en ataque y en defenderlos.

    «Llevamos tiempo trabajándolo. Debemos aprovechar mejor las ocasiones a balón parado», afirmó Hayes tras el primer duelo contra Japón. «El equipo ha progresado este año, pero debemos hacerlo también en la otra dirección».

    Ante Japón, ese balón parado les dio confianza temprana y la ventaja. Sam Coffey centró al segundo palo, Trinity Rodman lo devolvió al área y Lavelle remató de volea izquierda para poner 1-0 a EE. UU. en el minuto nueve.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Un buen comienzo para Sophia Wilson

    Sophia Wilson no jugaba con la selección femenina de Estados Unidos desde la final de los Juegos Olímpicos de París 2024. El sábado, siete meses después de dar a luz a su primera hija, la delantera volvió al once inicial. Poco a poco se fue metiendo en el partido, y tras el encuentro Hayes reiteró lo orgullosa que estaba de ella.

    «Es la primera vez que [Soph] juega un partido de ese nivel desde la final olímpica, lo cual no es poco», dijo Hayes. «Estoy orgullosa de ella por dar ese paso; llevará tiempo recuperar el ritmo. Le dije que debe ir poco a poco, pero estoy muy contenta con ella. Es un gran comienzo».

    Jugó hasta el 67’ y fue reemplazada por Ally Sentnor. Probablemente no sea titular el martes y su participación será breve, pero Hayes lo considera parte del plan. «Se trata de acertar con las combinaciones y sentí que este era el partido adecuado para que [Soph] debutara», concluyó.

  • Olivia Moultrie USWNTGetty Images

    Profundidad de la defensa lateral

    Emily Fox y Gisele Thompson fueron las laterales titulares de la selección femenina de Estados Unidos y rindieron a gran nivel durante los 90 minutos. Sin embargo, el equipo tiene mucha profundidad en las bandas, así que será interesante ver a quién elige Hayes para el segundo partido. Entre las opciones están Lilly Reale, la Joven Jugadora del Año de la Federación Estadounidense de Fútbol, lateral atlética con vocación ofensiva, y Avery Patterson, defensora inteligente destacada por sus subidas por la banda. Hayes elogió especialmente a Thompson.

    «Gisele tuvo una actuación fantástica. Rompió bien la presión y, técnicamente, no perdió el balón», afirmó Hayes. «Debe mejorar en defensa: en la segunda parte a veces se adelantó cuando debía quedarse en la línea».

    Hayes concluyó: «Ante un rival como Japón, como se vio en el gol, lo que se exige al más alto nivel es no recibir presión en el saque».

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