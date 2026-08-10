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«Tenemos que poner fin a este rumor»: la estrella del Ajax Mika Godts aborda los vínculos con su fichaje por el PSG
Aclarando su suplencia ante el PEC Zwolle
El ambiente en el Johan Cruijff Arena estaba cargado de tensión el domingo cuando Godts fue incluido entre los suplentes para el duelo de la Eredivisie contra el PEC Zwolle. Dado el fuerte interés desde la Ligue 1, muchos aficionados y analistas llegaron de inmediato a la conclusión de que el jugador de 21 años estaba forzando una salida de Ámsterdam.
En declaraciones a ESPN, Godts fue tajante al afirmar que su ausencia del once inicial no tenía nada que ver con cuestiones de mercado ni con una falta de deseo de representar al club. «Ayer noté una pequeña molestia en el entrenamiento y todavía sentía demasiadas molestias en los isquiotibiales», explicó Godts. «Si realmente no quisiera jugar, tampoco habría jugado los dos últimos partidos. Tenemos que poner fin a este rumor. Amo al Ajax. Crecí aquí y estoy feliz de poder seguir jugando para el Ajax».
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Interés del PSG y negociaciones en curso
Aunque Godts quiso restar importancia a los rumores sobre una huelga o un enfrentamiento con el club, se mostró sorprendentemente sincero cuando le preguntaron por las persistentes informaciones que le vinculan con un fichaje por la capital francesa. Se sabe que el PSG es admirador de largo recorrido del extremo. «Hay conversaciones. No voy a decir que no sea cierto, porque entonces nadie me tomaría en serio nunca más», admitió Godts.
A pesar del atractivo del Parque de los Príncipes y de la oportunidad de unirse a una plantilla que ha dominado el fútbol europeo en los últimos tiempos, Godts sostuvo que su principal responsabilidad sigue estando con su actual club. «Pero, ante todo, tenemos que acabar con la idea de que algunas personas pueden haber pensado que yo no quería jugar. Hasta que se llegue a un acuerdo, jugaré cada minuto que se me pida jugar con el Ajax».
Intervención del agente y gestión de la carga de trabajo
La explicación del jugador contó con el pleno respaldo de su representante, Niels De Jonck, que anteriormente había intentado apagar el incendio de las especulaciones durante una entrevista con De Telegraaf. El agente subrayó que la decisión de dejar a Godts en el banquillo era una necesidad táctica y médica, más que una señal de una salida inminente.
De Jonck declaró: "No tiene nada que ver con lo que está pasando con el PSG. Mika no es así. Simplemente fue un caso de sobrecarga. Así que esto es una medida de precaución y para evitar asumir cualquier riesgo".
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Sánchez destaca la importancia de Godts para el Ajax
El entrenador del Ajax, Michel Sanchez, no se hace ninguna ilusión sobre lo vital que es Godts para su planteamiento táctico. A pesar de la victoria contra el Zwolle, el técnico señaló que a su equipo le costó generar ocasiones claras sin su extremo estrella sobre el césped durante la primera parte. Sanchez espera que el jugador de 21 años esté plenamente recuperado para los próximos compromisos europeos, mientras el club compagina sus obligaciones nacionales con su campaña continental. «Porque le necesitamos. Es importante para nosotros. Realmente no podemos prescindir de él», señaló Sanchez.
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