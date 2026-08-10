El ambiente en el Johan Cruijff Arena estaba cargado de tensión el domingo cuando Godts fue incluido entre los suplentes para el duelo de la Eredivisie contra el PEC Zwolle. Dado el fuerte interés desde la Ligue 1, muchos aficionados y analistas llegaron de inmediato a la conclusión de que el jugador de 21 años estaba forzando una salida de Ámsterdam.

En declaraciones a ESPN, Godts fue tajante al afirmar que su ausencia del once inicial no tenía nada que ver con cuestiones de mercado ni con una falta de deseo de representar al club. «Ayer noté una pequeña molestia en el entrenamiento y todavía sentía demasiadas molestias en los isquiotibiales», explicó Godts. «Si realmente no quisiera jugar, tampoco habría jugado los dos últimos partidos. Tenemos que poner fin a este rumor. Amo al Ajax. Crecí aquí y estoy feliz de poder seguir jugando para el Ajax».