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«Tenemos que olvidar»: Andy Robertson insta a las estrellas del Tottenham a dejar atrás el trauma del descenso para salvar la temporada
El Tottenham sigue en el fondo
El Tottenham ocupa actualmente el último puesto de la clasificación de la Premier League antes del parón internacional. El equipo de De Zerbi solo ha sumado dos puntos en sus primeros cinco partidos de esta temporada. Esta pésima racha marca la primera vez que el Tottenham cierra la clasificación de la máxima categoría a estas alturas desde la temporada 2008-09.
A pesar de haber invertido más de 300 millones de libras en el mercado de fichajes de verano, el club del norte de Londres sigue teniendo serios problemas de forma. La reciente derrota por 3-2 ante el Aston Villa puso de relieve sus persistentes vulnerabilidades defensivas.
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Desprendiéndose del pesado equipaje
El fichaje de este verano, Robertson, cree que la plantilla debe olvidar por completo sus decepciones del pasado. El Tottenham evitó por poco el descenso en las dos últimas campañas, al acabar 17.º tanto en la 2024-25 como en la 2025-26. El ex del Liverpool considera que esa historia les está frenando.
«Se nota que la temporada pasada les hizo mucho daño», declaró Robertson en el pódcast Stick to Football, de The Overlap. «Quizá seguimos siendo culpables de cargar con el peso de la temporada pasada sobre nuestros hombros».
El internacional escocés insistió en que cambiar esa mentalidad es crucial, al afirmar: «Eso depende de mí y de los otros jugadores nuevos, si necesitamos olvidar. Ahora tenemos que intentar devolver al Tottenham al lugar al que creemos que pertenece».
Creer en la visión de De Zerbi
Robertson se unió al Tottenham como agente libre este verano tras una etapa de nueve años enormemente exitosa en Anfield. El lateral izquierdo ganó dos títulos de la Premier League y una FA Cup con el Liverpool, pero consideró que el Spurs era su siguiente paso ideal. Las conversaciones con De Zerbi acabaron convenciendo al defensa para dar el salto.
«Hablé directamente con el entrenador. Tuvimos un par de videollamadas durante el verano», explicó. «Es súper ambicioso, se nota como entrenador. Quiere poder ganar títulos. Pero también sabe que tenemos que empezar a demostrarlo más pronto que tarde.
«Siempre iba a ser el Tottenham, incluso desde enero, siempre que se mantuviera. Acabé implicándome en los partidos del Tottenham. Veía al Tottenham pensando: “vamos”, especialmente cuando llegó De Zerbi. Tenía plena confianza; estaba muy contento con lo mucho que el Spurs me quería».
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Gran prueba en Old Trafford
El Tottenham debe reiniciarse rápidamente durante el actual parón internacional mientras busca dar la vuelta a su desastrosa temporada. La presión ya aumenta sobre De Zerbi para que logre un resultado positivo y alivie la creciente frustración en el norte de Londres.
El Spurs se enfrenta a un enorme duelo de la Premier League contra el Manchester United en Old Trafford el 10 de octubre. El Manchester United también ha sufrido un inicio de campaña miserable, con solo cinco puntos en sus primeros cinco partidos. Con ambos clubes necesitados de una victoria, el próximo enfrentamiento promete ser un duelo tenso.
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