Mark Pain
Traducido por
«¡Tenemos que encontrar un apodo muy bueno!» - Joao Pedro rechaza las etiquetas «JP Morgan» y «CPR» pese a su fulgurante estado de forma en el Chelsea junto a Cole Palmer y Morgan Rogers
Un nuevo ataque del Chelsea
El Chelsea ha disfrutado de un prolífico inicio de campaña, liderado por una temible delantera formada por Joao Pedro, Palmer y el fichaje récord Rogers. Su producción conjunta ha captado rápidamente la imaginación de la afición de Stamford Bridge, lo que ha llevado a la creación de pegadizos acrónimos colectivos como «CPR» y «JP Morgan».
Sin embargo, el trío parece no estar impresionado por los esfuerzos creativos de los aficionados. El ataque de nueva formación ya suma 10 goles y nueve asistencias entre los tres, impulsando al Chelsea a un sólido arranque bajo las órdenes del entrenador Xabi Alonso. Aunque la química sobre el terreno de juego es innegable, la búsqueda de un título apropiado fuera de él continúa.
- APL
Joao Pedro elogia al tridente del Chelsea, pero descarta el apodo
En declaraciones a Men In Blazers, el delantero brasileño desveló que las etiquetas actuales no han sentado bien en el vestuario. «Tenemos que encontrar un apodo muy bueno», afirmó. «No me gusta CPR, y a él [Palmer] no le gusta JP Morgan, así que tenemos que encontrar algo intermedio para que todo el mundo esté contento».
El jugador de 25 años deshizo elogios hacia sus compañeros en ataque, destacando que sus cualidades se complementan. «Morgan es un jugador con muchísima calidad, puede regatear a dos o tres rivales y conducir el balón, eso es lo que esperamos de él y ha empezado muy bien», explicó Joao Pedro. También detalló su papel junto a Palmer y añadió: «Con Cole siempre intento darle el balón al pie y a Morgan más al espacio para que pueda meterse en situaciones de uno contra uno, y mi trabajo es simplemente correr y luego ellos me van a encontrar. Yo corro y tengo que marcar».
También ofreció detalles sobre la personalidad de Palmer fuera del campo, descartando la idea de que el inglés sea una persona cerrada. «Creo que vosotros pensáis que es un chico cerrado, pero con nosotros está loco, bromea. Morgan y yo somos muy cercanos a él, es un chico divertido», dijo. «Puede marcar, pasar, marcar de falta, puede hacerlo todo. Eso es lo que le hace especial. Es un jugador especial».
Para mantener su ritmo goleador, el delantero bromeó sobre lo que exige jugar junto al mediapunta: «Tengo que estar listo cuando Cole recibe el balón y estar en la posición adecuada para hacer el desmarque y marcar, porque si no luego me dirá: “Eh, Joao, tienes que darme asistencias”».
La revolución ofensiva de Alonso
El éxito inmediato del frente de ataque del Chelsea está profundamente arraigado en la filosofía táctica de Alonso. El exentrenador del Real Madrid ha fomentado una mentalidad ofensiva incansable, que ha dado como resultado 18 goles en solo seis partidos esta temporada.
«Todos quieren marcar y Xabi nos dice que no importa lo que pase, tienes que estar concentrado y conectado con el partido y marcarás, por eso hemos marcado muchos goles esta temporada como tridente ofensivo», señaló Joao Pedro. «Si creamos mucho, vamos a marcar mucho».
El delantero atribuyó su conexión instantánea a la trayectoria de Alonso como centrocampista de máximo nivel. «Es muy abierto con nosotros, antes jugaba y por eso entiende nuestra mentalidad. Le apasiona mucho y quiere ganar todos los partidos posibles».
Sin embargo, esta libertad en ataque ha dejado al Chelsea vulnerable en defensa, con 12 goles encajados ya. La plantilla espera con impaciencia el regreso del mediocentro defensivo lesionado Moises Caicedo. «Es el mejor del mundo en su posición», añadió el brasileño. «Es una máquina, es muy importante para nosotros y pronto estará de vuelta».
- Getty Images Sport
Preocupación por una lesión antes de la convocatoria internacional
El Chelsea buscará prolongar su prometedor estado de forma cuando se enfrente al Brentford en un derbi del oeste de Londres el viernes. El Chelsea suma siete puntos en cuatro partidos de la Premier League y recientemente avanzó a la cuarta ronda de la Copa de la Liga.
Tras la acción doméstica, estaba previsto que Joao Pedro se uniera a la selección de Brasil para los amistosos contra Australia e India. Sin embargo, el Jugador del Mes de la Premier League de agosto se ha visto obligado a retirarse debido a una lesión no especificada sufrida en torno al empate 2-2 del pasado fin de semana con el Hull, lo que pone en duda su disponibilidad inmediata para el equipo de Alonso de cara a lo que viene.
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