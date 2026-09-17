En declaraciones a Men In Blazers, el delantero brasileño desveló que las etiquetas actuales no han sentado bien en el vestuario. «Tenemos que encontrar un apodo muy bueno», afirmó. «No me gusta CPR, y a él [Palmer] no le gusta JP Morgan, así que tenemos que encontrar algo intermedio para que todo el mundo esté contento».

El jugador de 25 años deshizo elogios hacia sus compañeros en ataque, destacando que sus cualidades se complementan. «Morgan es un jugador con muchísima calidad, puede regatear a dos o tres rivales y conducir el balón, eso es lo que esperamos de él y ha empezado muy bien», explicó Joao Pedro. También detalló su papel junto a Palmer y añadió: «Con Cole siempre intento darle el balón al pie y a Morgan más al espacio para que pueda meterse en situaciones de uno contra uno, y mi trabajo es simplemente correr y luego ellos me van a encontrar. Yo corro y tengo que marcar».

También ofreció detalles sobre la personalidad de Palmer fuera del campo, descartando la idea de que el inglés sea una persona cerrada. «Creo que vosotros pensáis que es un chico cerrado, pero con nosotros está loco, bromea. Morgan y yo somos muy cercanos a él, es un chico divertido», dijo. «Puede marcar, pasar, marcar de falta, puede hacerlo todo. Eso es lo que le hace especial. Es un jugador especial».

Para mantener su ritmo goleador, el delantero bromeó sobre lo que exige jugar junto al mediapunta: «Tengo que estar listo cuando Cole recibe el balón y estar en la posición adecuada para hacer el desmarque y marcar, porque si no luego me dirá: “Eh, Joao, tienes que darme asistencias”».



