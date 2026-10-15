«¡Tenemos que despertar!»: Sofyan Amrabat y Davy Klaassen lanzan una seria advertencia tras la dolorosa derrota del Ajax

El Ajax comenzó su campaña en la fase liga de la Conference League de la UEFA con una decepcionante derrota por 2-1 ante el Hajduk Split en el Stadion Poljud. Abdoulie Sanyang adelantó a los locales en la primera parte tras una pérdida de balón en el centro del campo, antes de que Davy Klaassen igualara con un buen gol en la segunda mitad para el conjunto neerlandés.

Sin embargo, apenas dos minutos después, un malentendido defensivo entre Jofre Torrents y Youri Baas permitió a Marin Soticsk marcar el gol de la victoria del Hajduk.

El partido también se suspendió brevemente en la segunda mitad debido a los artefactos pirotécnicos encendidos por los aficionados locales, lo que completó una noche desastrosa para los visitantes en Split.