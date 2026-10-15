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«¡Tenemos que despertar!»: Sofyan Amrabat y Davy Klaassen lanzan una seria advertencia tras la dolorosa derrota del Ajax
Una mala actuación deja al Ajax con las manos vacías en Croacia
El Ajax comenzó su campaña en la fase liga de la Conference League de la UEFA con una decepcionante derrota por 2-1 ante el Hajduk Split en el Stadion Poljud. Abdoulie Sanyang adelantó a los locales en la primera parte tras una pérdida de balón en el centro del campo, antes de que Davy Klaassen igualara con un buen gol en la segunda mitad para el conjunto neerlandés.
Sin embargo, apenas dos minutos después, un malentendido defensivo entre Jofre Torrents y Youri Baas permitió a Marin Soticsk marcar el gol de la victoria del Hajduk.
El partido también se suspendió brevemente en la segunda mitad debido a los artefactos pirotécnicos encendidos por los aficionados locales, lo que completó una noche desastrosa para los visitantes en Split.
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Michel y Klaassen reaccionan a unos errores defensivos que salieron caros
El entrenador del Ajax, Michel, reconoció que el mal comienzo de su equipo y los errores individuales resultaron fatales. «La primera parte no estuvo a la altura. Perdimos el balón demasiadas veces», admitió Michel. «Nos faltó energía y no pudimos presionar lo suficiente. En la segunda parte dominamos y merecimos más, pero encajamos dos goles por dos errores».
Klaassen, autor de un gol, coincidió con su entrenador y subrayó que los fallos defensivos les salieron muy caros en ambas áreas. «Perder siempre duele, pero especialmente cuando quieres empezar con buen pie», declaró Klaassen.
«Los momentos en ambas áreas marcaron la diferencia y no estuvimos a la altura en ellas. Si no puedes dominar, esos momentos en las áreas son decisivos».
Amrabat lanza una arenga mientras crece la frustración
El centrocampista Sofyan Amrabat expresó su profunda frustración por la incapacidad del Ajax para convertir sus ocasiones en victorias y pidió a sus compañeros que asumieran su responsabilidad. «Es un resultado muy amargo. No empezamos bien y ellos salieron con fuerza», reconoció Amrabat. «Los resultados no nos acompañan, pero creamos suficientes ocasiones y aun así no ganamos. Las cosas no terminan de salir».
«Tenemos que mejorar mucho y trabajar muy duro. Debemos mantener la confianza, porque aún queda mucha temporada», añadió Amrabat. «Tenemos que despertar, levantarnos y empezar a sumar puntos».
Klaassen instó a la plantilla a mantener la calma pese al revés y añadió: «No debemos dejarnos llevar. Tenemos que seguir analizando lo que pasa y no caer en el pánico».
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Amrabat y Klaassen exigen una reacción antes de una prueba en la Eredivisie
El Ajax debe volver a centrarse rápidamente en la competición nacional, ya que el domingo se enfrentará al FC Groningen en la VriendenLoterij Eredivisie.
La próxima semana, el equipo neerlandés recibirá al Atalanta italiano en el Johan Cruyff ArenA para disputar su segundo partido de la Conference League, con el objetivo de enderezar su campaña europea.
Klaassen insistió en que la plantilla no puede escudarse en factores externos y concluyó: «El ambiente no debería ser un factor. Hemos jugado en estadios más grandes que este. Nosotros mismos hemos provocado esta situación».
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