«Tenemos que darlo todo en el campo»: William Saliba lanza un contundente mensaje sobre el título de la Premier League en el Arsenal tras ver cómo se esfumaba la ventaja de nueve puntos

En la web del club, el defensa francés insistió: todos deben darlo todo en el campo o la temporada se esfumará. A pesar de la mala racha, Saliba asegura que la lucha continúa si el equipo mantiene la calma bajo presión.

Exigiendo una actitud implacable a jugadores y cuerpo técnico, Saliba afirmó: «Debemos mantener la calma y darlo todo en el campo. Ahora tenemos que salir a por todas y necesitamos a todos: afición, equipo y cuerpo técnico. Después será demasiado tarde.

Cuando acabe la temporada será tarde; habrá que empezar la siguiente. Es ahora. Hay que darlo todo en el campo. En el último partido queríamos ganar y no lo conseguimos, pero no ha terminado. Sabemos lo que nos espera y lo que debemos hacer para ganar la liga. Tenemos que empezar el sábado».