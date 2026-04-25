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«Tenemos que darlo todo en el campo»: William Saliba lanza un contundente mensaje sobre el título de la Premier League en el Arsenal tras ver cómo se esfumaba la ventaja de nueve puntos
Los Gunners pierden el liderato
Las derrotas consecutivas 2-1 ante Bournemouth y Manchester City han debilitado el liderato del Arsenal en la Premier League. El equipo de Mikel Arteta, ahora segundo por diferencia de goles, recibe al Newcastle United en un partido clave para mantener sus opciones de título.
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Se requiere un compromiso total
En la web del club, el defensa francés insistió: todos deben darlo todo en el campo o la temporada se esfumará. A pesar de la mala racha, Saliba asegura que la lucha continúa si el equipo mantiene la calma bajo presión.
Exigiendo una actitud implacable a jugadores y cuerpo técnico, Saliba afirmó: «Debemos mantener la calma y darlo todo en el campo. Ahora tenemos que salir a por todas y necesitamos a todos: afición, equipo y cuerpo técnico. Después será demasiado tarde.
Cuando acabe la temporada será tarde; habrá que empezar la siguiente. Es ahora. Hay que darlo todo en el campo. En el último partido queríamos ganar y no lo conseguimos, pero no ha terminado. Sabemos lo que nos espera y lo que debemos hacer para ganar la liga. Tenemos que empezar el sábado».
En busca de un hito histórico
Saliba admite que sueña con el primer título liguero desde 2004. Tras varias temporadas como subcampeón en Inglaterra, el defensa ve esta campaña como un momento decisivo.
Consciente de la presión psicológica y de la necesidad de acabar con la sequía de 22 años del club, añadió: «Tenemos una buena presión a nuestro favor porque, cuando juegas al fútbol, quieres disputar este tipo de partidos. Estamos preparados para ello.
Cuando estás cerca de cumplir tus sueños, lo piensas incluso al dormir. Tenemos la Champions y la Premier, así que no puedes pensar en otra cosa.
No ganamos la Premier desde 2004; ya es hora. Para mí, que llevo cuatro años quedando segundo, lograrlo sería un éxito enorme y estoy seguro de que este año lo conseguiremos».
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Una prueba decisiva para la defensa
El Arsenal, que ha perdido sus últimos dos partidos, busca este sábado ante el Newcastle cortar la racha negativa. Los Magpies no ganan en el Emirates desde hace 13 visitas, pero la actual inestabilidad de los Gunners —cuatro derrotas en seis encuentros— preocupa. Es el primero de cinco duelos clave en los que el equipo de Arteta debe recuperar la solidez defensiva para seguirle el ritmo al implacable Manchester City.