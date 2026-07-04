SEATTLE — A pesar de la frustración y la emoción, Folarin Balogun sintió que había una última cosa que debía hacer.

Segundos después del pitido final, aún con la camiseta de entrenamiento de la selección masculina de Estados Unidos, se acercó al árbitro Raphael Claus, lo miró a los ojos y le estrechó la mano. No hubo discusiones, rencor ni escenitas, a pesar de la polémica decisión de Claus de expulsar a Balogun en la segunda parte. Solo un hombre estrechando la mano de otro tras un partido de fútbol.

Pero menos de una hora antes, uno de ellos había cambiado el Mundial del otro. Cuando Claus mostró la tarjeta roja, la historia del delantero dio un giro: hasta entonces había sido el mejor jugador de la selección estadounidense este verano y acababa de marcar otro gol. Ahora, por esa tarjeta roja, Estados Unidos afrontará el partido más importante de su historia sin su delantero.

Ese hecho, por supuesto, duele. Dos días después, las emociones siguen a flor de piel, especialmente para Balogun. Aun así, el dolor no es una excusa para cambiar quién es, afirma. Tampoco es una razón para no ser lo que quiere representar.

«Puedes sentir que te ha ocurrido algo injusto, pero eso no es excusa para ser irrespetuoso o no hacer lo correcto», dijo sobre el apretón de manos. «Después de cada partido, intento dar la mano a todo el mundo. Este partido no fue diferente. Lo más importante para mí es también dar el ejemplo adecuado a quienes nos ven.

«Sé que para muchos espectadores estadounidenses este Mundial puede ser el primero que siguen. Quiero mostrarles que, pase lo que pase, hay que seguir siendo uno mismo».

Ahora la atención se centra en Bélgica, aunque de forma controvertida, sin Balogun. La FIFA confirmó el viernes que, tras revisar el incidente, cumplirá un partido de suspensión sin más sanciones. La polémica por la expulsión sigue viva.