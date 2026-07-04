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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Tenemos que dar ejemplo»: Folarin Balogun se sincera sobre la tarjeta roja «injusta» y su decisión de darle la mano al árbitro

Analysis
USA
F. Balogun
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
World Cup
USA vs Belgium
Belgium

El delantero se perderá el próximo partido contra Bélgica, pero eso no significa que vaya a dejar que sus emociones se interpongan en lo que su equipo está construyendo

SEATTLE — A pesar de la frustración y la emoción, Folarin Balogun sintió que había una última cosa que debía hacer.

Segundos después del pitido final, aún con la camiseta de entrenamiento de la selección masculina de Estados Unidos, se acercó al árbitro Raphael Claus, lo miró a los ojos y le estrechó la mano. No hubo discusiones, rencor ni escenitas, a pesar de la polémica decisión de Claus de expulsar a Balogun en la segunda parte. Solo un hombre estrechando la mano de otro tras un partido de fútbol.

Pero menos de una hora antes, uno de ellos había cambiado el Mundial del otro. Cuando Claus mostró la tarjeta roja, la historia del delantero dio un giro: hasta entonces había sido el mejor jugador de la selección estadounidense este verano y acababa de marcar otro gol. Ahora, por esa tarjeta roja, Estados Unidos afrontará el partido más importante de su historia sin su delantero.

Ese hecho, por supuesto, duele. Dos días después, las emociones siguen a flor de piel, especialmente para Balogun. Aun así, el dolor no es una excusa para cambiar quién es, afirma. Tampoco es una razón para no ser lo que quiere representar.

«Puedes sentir que te ha ocurrido algo injusto, pero eso no es excusa para ser irrespetuoso o no hacer lo correcto», dijo sobre el apretón de manos. «Después de cada partido, intento dar la mano a todo el mundo. Este partido no fue diferente. Lo más importante para mí es también dar el ejemplo adecuado a quienes nos ven.

«Sé que para muchos espectadores estadounidenses este Mundial puede ser el primero que siguen. Quiero mostrarles que, pase lo que pase, hay que seguir siendo uno mismo».

Ahora la atención se centra en Bélgica, aunque de forma controvertida, sin Balogun. La FIFA confirmó el viernes que, tras revisar el incidente, cumplirá un partido de suspensión sin más sanciones. La polémica por la expulsión sigue viva.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La obra en sí

    Tras la victoria 2-0, varios jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos criticaron la decisión arbitral. Christian Pulisic la llamó «una farsa» e insistió en que era injusta. Tyler Adams sentenció: «Típico de la FIFA».

    Balogun, más prudente, analizó la jugada que le costó la roja: su bota impactó el tobillo de Tarik Muharemovic y lo torció. En directo no pareció grave; a cámara lenta, sí. Cuando el árbitro Claus la revisó, la decisión fue clara: expulsión.

    «Para mí, es importante ser justo, incluso cuando doy mi opinión», dijo Balogun. «Si hubieras jugado al fútbol, entenderías que hay situaciones que simplemente no se pueden evitar, y eso debe tenerse en cuenta al revisarlas. En este caso no fue así y, como todos vieron, no había otra opción para colocar la pierna. Fue inevitable.

    «He leído muchas opiniones, pero creo que una amarilla habría sido justa; ya pasó, así que lo acepto».

    El equipo lo aceptó, jugó todo el segundo tiempo con diez, marcó el segundo gol y ganó. Ahora deberá planificar sin él, lo que no será fácil dada su actual nivel.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un verano «de montaña rusa»

    Antes de la tarjeta roja, Balogun ya era el protagonista. Le anularon un gol por fuera de juego, pero luego marcó otro que dio a Estados Unidos la ventaja 1-0. Era su tercer gol del verano y su cuarta contribución clave tras forzar el autogol contra Australia.

    Su celebración, imitando el «Silencer» de LeBron James, provocó un tuit del propio legendario jugador y lo convirtió en la comidilla de toda América.

    En la segunda parte la atención siguió sobre él, pero por motivos equivocados. De pronto, todo el país se preguntaba por qué habían expulsado a su nuevo héroe. Balogun, desconocido para el gran público hace solo unas semanas, se convirtió en la conversación del miércoles.

    «Ha sido una montaña rusa», admitió. «He sentido de todo: ira, alegría... Ha sido surrealista, pero traté de mantener la calma. No quiero reaccionar por ira o emoción».

    Aun así, su ausencia contra Bélgica se notará, aunque en los días previos sigue sintiéndose parte del grupo.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Seguir siendo de ayuda

    Aún se desconoce quién reemplazará a Balogun.

    La discusión empezó tras el pitido final del miércoles. Tras el partido, los jugadores insistieron en lo mismo: son un equipo de 26, no de uno, y uno de los 25 que no se llaman Balogun estará listo.

    El viernes el mensaje seguía igual.

    «Hay que estar preparado para aprovechar la oportunidad de dar un paso al frente», dijo Adams. «Cuando echas de menos a un jugador como Balo, obviamente las cosas cambian un poco, pero hemos sido flexibles. Los chicos han demostrado que están preparados para jugar. Si es [Ricardo] Pepi, si es Haji [Wright], si tomamos otra dirección, ¿quién sabe? No soy el entrenador, pero debería ser una oportunidad emocionante para que todos den un paso al frente».

    Tanto Balogun como Adams hablaron con la prensa antes del entrenamiento del viernes. El delantero solo quería volver al campo; eso le ayudaría a despejar la mente, afirmó.

    «Ahora mismo me siento tranquilo», dijo. «Me siento bien para entrenar, y estar en los campos de entrenamiento me ayuda a desconectar, así que sí, para mí, ya sabes, es un día más».

    El entrenamiento también le permite echar una mano en lo que pueda. Quizá no juegue el lunes, pero hay cosas que puede hacer para ayudar a quienes sí lo hagan.

    «Lo que necesite», respondió al preguntarle cómo prepararía a su posible sustituto. «No soy de los que te bombardean con preguntas. En general soy bastante reservado, pero lo que necesite, no solo él, sino cualquiera del equipo que pida consejo o lo que sea.

    «Si puedo ayudar, estaré encantado de hacerlo. Siempre he dicho que el equipo es lo primero, esté yo en el campo o no».

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    Una oportunidad para que otros inspiren

    Balogun encontrará su nuevo sitio esta semana y, cuando llegue el partido, lo verá con ganas. Aunque no jugará, sigue siendo clave. Es uno de los motivos por los que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha llegado tan lejos y, como dijo Tim Ream tras el partido, ahora el resto debe dar un paso al frente para suplir al delantero sancionado.

    «Solo hay que apoyar a los chicos, al equipo», dijo Balogun. «Me encanta ver cómo el país sigue nuestra aventura, así que mi papel es seguir apoyando».

    Su deseo es que ese respaldo rinda frutos y que este no sea su último partido del verano. Confía en que el equipo siga adelante sin su estrella y salga aún más fuerte.

    Ese es el ejemplo que Balogun quiere dar: en los momentos difíciles hay que mantener la cabeza fría y hacer lo correcto. El lunes, sin él, la selección tendrá otra oportunidad para demostrarlo.

    «Seguimos inspirando a mucha gente: niños, chicos y chicas que nos ven», añadió. «Debemos mostrarles cómo afrontar las cosas, aunque parezcan injustas».

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