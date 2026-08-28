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«Tenemos que confiar en el sistema»: Erling Haaland y Elliot Anderson hablan tras la goleada del Manchester City al Crystal Palace
El Manchester City logra una contundente victoria en Selhurst Park
El Manchester City ha comenzado su campaña de forma brillante, desmantelando al Crystal Palace por 4-1 el sábado. Haaland, luciendo un llamativo nuevo corte de pelo corto, mantuvo su notable registro goleador contra el club del sur de Londres. El delantero marcó de cabeza el primer gol a centro de Antoine Semenyo antes de añadir un segundo al final del partido.
Rayan Cherki también firmó una actuación individual espectacular, con dos goles en la segunda parte. Pese a encajar un extraño gol en propia puerta cuando un lanzamiento de falta de Yeremy Pino rebotó en el guardameta Gianluigi Donnarumma, el Manchester City logró otra victoria con comodidad. Según Sky Sports, la dominante actuación le dio a Enzo Maresca su segundo triunfo consecutivo desde que se hizo cargo del club.
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Los jugadores abrazan la nueva estructura táctica
La plantilla se está adaptando visiblemente a la vida bajo las órdenes de Maresca, y figuras clave respaldan de inmediato al entrenador. Haaland no tardó en elogiar a sus compañeros y el nuevo sistema. «Elliot [Anderson] estuvo increíble», afirmó Haaland. «Tenemos que confiar en el sistema, y confiamos en Enzo [Maresca] y en lo que quiere hacer».
Anderson también habló de su propio desarrollo dentro del equipo. «Creo que tengo que ser un poco más estructurado», explicó Anderson. «Estoy aprendiendo a mantenerme un poco más en mi posición». Y añadió: «Hoy me sentí más como en casa. Mi primer partido en el Etihad fue especial, aunque estaba muy nervioso, y dos victorias en dos partidos está genial. Todo el mundo está muy contento y todos lo dieron todo. El plan de partido salió justo como queríamos».
Rayan Cherki exige una mejora pese a marcar
A pesar de marcar dos goles, Cherki mostró su ambición incansable al expresar su frustración cuando Maresca se disponía a sustituirle. El atacante sintió que le debía más servicio a Haaland durante el partido.
«Cuando vi que Enzo [Maresca] iba a cambiarme, no me gustó. Necesito mostrar que quiero jugar y que quiero marcar y dar asistencias a Erling [Haaland]», reveló Cherki. «Hoy no le di muchos balones. La próxima vez quiero darle muchos balones a Erling».
Cherki valoró críticamente su propia aportación y añadió: «Ahora empezamos otra historia [con Enzo Maresca], y necesitamos demostrar... Jugué tan st [en la primera parte]».
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Lo que le espera a Enzo Maresca y a su plantilla
El Manchester City tratará de trasladar este enorme impulso a sus próximos partidos de la Premier League. Con el nuevo fichaje de 86 millones de libras Ayyoub Bouaddi haciendo su debut oficial, el club cuenta con una profundidad de plantilla formidable para afrontar la larga temporada. Si los jugadores siguen asimilando estas nuevas instrucciones tácticas, Maresca tendrá una plantilla plenamente capaz de recuperar el título de la Premier League y competir por los grandes honores europeos.
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