El Manchester City ha comenzado su campaña de forma brillante, desmantelando al Crystal Palace por 4-1 el sábado. Haaland, luciendo un llamativo nuevo corte de pelo corto, mantuvo su notable registro goleador contra el club del sur de Londres. El delantero marcó de cabeza el primer gol a centro de Antoine Semenyo antes de añadir un segundo al final del partido.

Rayan Cherki también firmó una actuación individual espectacular, con dos goles en la segunda parte. Pese a encajar un extraño gol en propia puerta cuando un lanzamiento de falta de Yeremy Pino rebotó en el guardameta Gianluigi Donnarumma, el Manchester City logró otra victoria con comodidad. Según Sky Sports, la dominante actuación le dio a Enzo Maresca su segundo triunfo consecutivo desde que se hizo cargo del club.