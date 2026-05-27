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«Tenemos mucho que hablar»: Vinicius Junior «no tiene prisa» por renovar su contrato con el Real Madrid más allá de 2027
La situación contractual está bajo control
En una entrevista con el streamer brasileño CazeTV, Vinicius habló de su contrato y tranquilizó a la afición madridista. Aseguró que no hay prisa por firmar una ampliación y declaró: «No tengo ninguna prisa por renovar. Hasta 2027, tenemos mucho que hablar con el Madrid».
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Confianza mutua con Florentino Pérez
Vinicius destacó la confianza mutua con la directiva y afirmó que su prioridad es seguir disfrutando de su día a día en el Real Madrid. Reiteró que su relación con el presidente Florentino Pérez es excelente. «El Madrid está tranquilo, yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí y yo confío en él», declaró el delantero.
Orgullo de ser el capitán
Vinicius se ha consolidado como uno de los líderes del vestuario madridista, un logro que valora profundamente. Tras la marcha de varios veteranos, el brasileño ha asumido más responsabilidades dentro y fuera del campo.
Este ascenso refuerza su papel como pilar del plantel. Llevar el brazalete es un hito desde su llegada del Flamengo a los 18 años. «Ahora soy uno de los capitanes; es algo importante que ocurre pocas veces», admitió.
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Toda una vida en el Bernabéu
El brasileño desmintió los rumores sobre su futuro y prometió lealtad eterna al club. A pesar de los vínculos con otros equipos europeos o mercados emergentes, Vinicius dejó claro que su corazón está en Madrid, donde ya ganó todos los títulos posibles. «Nunca me he imaginado fuera [del Real Madrid]. Quiero quedarme aquí toda mi vida», declaró.