«Tenemos mucha admiración por el Barcelona», responde el agente de Erling Haaland a la afirmación sobre el traspaso del candidato a la presidencia del Blaugrana, Víctor Font

Las especulaciones se intensificaron tras los informes de que los representantes de Font se reunieron con directivos del Manchester City en Madrid esta semana. Font confirmó estas maniobras estratégicas, con el objetivo de posicionar al Barcelona como el principal pretendiente en caso de que el noruego decidiera abandonar la Premier League. «Estamos hablando y estoy seguro de que lo cerraremos. No tienen ningún interés en vender a Haaland; es una jugada estratégica. Esperamos anunciarlo tan pronto como podamos cerrar el acuerdo», explicó Font.

Por ahora, Haaland seguirá centrado en su actual club, ya que el City se enfrentará al West Ham en la Premier League el sábado.