«¡Tendrás que entenderlo algún día!». Deniz Undav recibe un consejo jugoso sobre el Mundial del mejor suplente de la historia de la Bundesliga

Petersen, autor de 34 goles entrando desde el banquillo, se veía como el suplente perfecto. «Sabe bien de lo que habla». «Yo también me resistí, nunca quise oír eso y, sobre todo, prefería salir al campo ante 80 000 personas. Pero en algún momento tienes que entenderlo: no eres un suplente cualquiera, eres un suplente que entra en juego», subrayó el exjugador del Friburgo: «Tienes un papel que desempeñar en los últimos diez o veinte minutos, cuando el partido se decide».

Para Petersen, todo se reduce a la mentalidad: «Entras, ves a los compañeros cansados y sientes que aportas un impulso increíble con tu energía». El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, ha apostado hasta ahora por Kai Havertz como delantero titular en el Mundial. ¿Y contra Ecuador? Undav está «profundamente satisfecho, en el fondo de su corazón, con cómo van las cosas. «Tenemos un objetivo común y, si ahora funciona tan bien...», comentó Nagelsmann, quien no descarta que el jugador del Stuttgart sea titular en algún momento.