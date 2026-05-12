El Borussia Dortmund ha anunciado el fichaje del joven central Joane Gadou, de 19 años, procedente del RB Salzburgo, tras superar el reconocimiento médico el lunes.
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«Tendrá un papel importante desde el primer momento»: el BVB cierra su primer gran fichaje del verano
Sin embargo, ese mismo día el diario Bild informó de que el Salzburgo pedía más de 20 millones por Gadou: unos 25 millones de traspaso base más entre cuatro y seis millones en variables. El director deportivo, Ole Book, y Lars Ricken frenaron la negociación. Según Bild, el club acordó finalmente con el Salzburgo un traspaso de 19,5 millones de euros, más hasta 4,5 millones en variables. Gadou firma por cinco años.
«Conocemos a Joane desde hace mucho tiempo y ya lo seguimos durante su etapa en el París Saint-Germain. Joane nos reforzará y desempeñará un papel importante en nuestro equipo desde el inicio de la nueva temporada. Estamos convencidos de sus cualidades y vemos en él un enorme potencial de desarrollo deportivo», declaró Ricken en el comunicado de prensa. «Joane es un defensa central moderno y físicamente fuerte. Tiene buena construcción de juego, es extremadamente rápido y aún puede mejorar. Con sus habilidades, Joane es un complemento óptimo para nuestra defensa», subrayó Book.
El propio Gadou declaró: «Estoy muy contento de formar parte de la familia del BVB en el futuro y estoy deseando vestirme por primera vez la camiseta amarilla y negra. Junto con mis compañeros, todo el club y nuestra increíble afición, quiero tener éxito en los próximos años».
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El BVB ficha a Gadou: «A esta edad ya está más avanzado que Dayot Upamecano»
Gadou ya se había despedido de la afición del Salzburgo: «Me voy con recuerdos imborrables, momentos inolvidables y, sobre todo, con las personas maravillosas que conocí. Gracias a los entrenadores, al personal, a mis compañeros y a todos los que, directa o indirectamente, formaron parte de mi etapa aquí», escribió en Instagram.
El central de 1,95 m llegó en 2024 procedente de la cantera del París Saint-Germain y, esta temporada, jugó 33 partidos con el Salzburgo, incluidos varios en la Europa League.
En Dortmund reforzará la defensa central, que sufre bajas: el retiro de Niklas Süle, la lesión de Emre Can y la incertidumbre sobre el futuro de Nico Schlotterbeck obligan al BVB a buscar refuerzos.
Según Michael Unverdorben, subdirector de deportes de Salzburger Nachrichten, el BVB ficha a un central que «a su edad ya está más avanzado que Dayot Upamecano en su momento».
«Sin duda es el mejor central del Salzburgo. Siempre se supo que sería un gran fichaje: tiene cualidades increíbles y enorme potencial. Es fuerte en el uno contra uno y en el juego aéreo; reúne todo lo que se exige a un defensa de talla internacional», declaró Unverdorben en una entrevista con SPOX a principios de mayo.