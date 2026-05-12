«Tendrá un papel importante desde el primer momento»: el BVB cierra su primer gran fichaje del verano

Sin embargo, ese mismo día el diario Bild informó de que el Salzburgo pedía más de 20 millones por Gadou: unos 25 millones de traspaso base más entre cuatro y seis millones en variables. El director deportivo, Ole Book, y Lars Ricken frenaron la negociación. Según Bild, el club acordó finalmente con el Salzburgo un traspaso de 19,5 millones de euros, más hasta 4,5 millones en variables. Gadou firma por cinco años.

«Conocemos a Joane desde hace mucho tiempo y ya lo seguimos durante su etapa en el París Saint-Germain. Joane nos reforzará y desempeñará un papel importante en nuestro equipo desde el inicio de la nueva temporada. Estamos convencidos de sus cualidades y vemos en él un enorme potencial de desarrollo deportivo», declaró Ricken en el comunicado de prensa. «Joane es un defensa central moderno y físicamente fuerte. Tiene buena construcción de juego, es extremadamente rápido y aún puede mejorar. Con sus habilidades, Joane es un complemento óptimo para nuestra defensa», subrayó Book.

El propio Gadou declaró: «Estoy muy contento de formar parte de la familia del BVB en el futuro y estoy deseando vestirme por primera vez la camiseta amarilla y negra. Junto con mis compañeros, todo el club y nuestra increíble afición, quiero tener éxito en los próximos años».