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Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Tendrá Guillermo Ochoa su oportunidad? La prueba de Edson Álvarez como central y la espera de Obed Vargas: cinco claves del México-República Checa

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World Cup
Javier Aguirre Onaindía
O. Vargas
G. Mora
Álvaro Fidalgo
Edson Álvarez
Johan Vásquez
César Montes
Mexico
Chequia

México ya tiene el primer lugar, pero Javier Aguirre aún debe tomar decisiones clave mientras «El Tri» se prepara para enfrentar a la República Checa antes de las eliminatorias del Mundial.

Javier “Vasco” Aguirre hace historia en el fútbol mexicano, guste o no su estilo.

Antes de este Mundial ya había participado en cuatro: en 1986 como jugador, en 1994 como segundo entrenador y en 2002 y 2010 como seleccionador. Si México vence a la República Checa, volverá a liderar un grupo, algo que logró también en 2002.

Tras el 1-0 a Corea del Sur, afirmó: «Terminar primeros, como en 2002, es anecdótico. Lo que importa es el puesto final. La FIFA nos ubica en el 13; queremos estar entre los diez primeros».

Para lograrlo, quizá deban alcanzar los cuartos de final, como en 1986, cuando Aguirre era jugador.

Los primeros 180 minutos muestran que los seleccionadores quieren equipos a su imagen. Traen hábitos del fútbol de clubes, pero el tiempo es corto y la presión crece.

Aguirre asegura estar más tranquilo, aunque ante Corea del Sur discutió airadamente con el árbitro. La calma aún es una tarea pendiente, pero su esencia permanece.

Nunca antes «El Tri» había liderado un Mundial tras dos jornadas, y lo ha hecho sin encajar gol. En 2026 solo ha recibido dos tantos. Esa es la huella de Aguirre: un equipo equilibrado y sólido atrás.

Ahora visita la República Checa el Estadio Azteca en un duelo que no modificará la posición de México en el grupo, pero podría definir su rumbo antes de las eliminatorias.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo en la Ciudad de México.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    ¿Hasta qué punto estará dispuesto Aguirre a cambiar el once inicial?

    Es el primer lujo que disfruta Aguirre en este Mundial. México ya es primero de grupo y su próximo partido será en Ciudad de México. Eso le da un respiro, pero no permiso para usarlo como experimento.

    El duelo ante Corea dejó a México mermado: no hubo dominio ofensivo constante, pero sí mucha exigencia sin balón.

    Aguirre no es de los que descuidan un partido, y aunque el grupo está ganado, el ritmo y la imagen local importan. Lo más probable es una rotación parcial: refrescar el medio campo, dar minutos a quienes necesitan ritmo y mantener la base titular.

    Solo cuatro jugadores aún no han sumado minutos: Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Guillermo Martínez y Mateo Chávez. Ante Chequia podría ser su oportunidad, siempre que cada ajuste respalde el objetivo del equipo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    ¿Obed Vargas y Gilberto Mora en el centro del campo?

    Aguirre puede darle un aire nuevo al medio campo. Obed Vargas y Gilberto Mora aportan la energía que México podría necesitar más adelante en el torneo.

    Además, su compenetración, forjada en el Mundial Sub-20 de Chile, podría ser clave si Aguirre les da minutos juntos.

    Con la fase de grupos definida, la República Checa es el rival perfecto para probarlos desde el inicio.

    Vargas aporta garra en los duelos y verticalidad. Ya mostró ante Corea del Sur que puede entrar en un partido tenso y reclamar el balón al instante. Mora aporta una chispa distinta: cada vez que recibe entre líneas parece que algo va a ocurrir. Anticipa pases y ofrece a El Tri otra vía hacia el último tercio.

    La duda es si Aguirre los pondrá de titulares o resguardará a uno para mantener un mediocampo más experimentado.

    Ante Chequia quizá haya más espacios que frente a Corea del Sur, pero también más duelos aéreos y balones sueltos. Ese equilibrio definirá cuánto esté dispuesto a arriesgar Aguirre.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La República Checa sigue luchando por mantenerse en el Mundial

    Aunque México ya tiene el pase, la República Checa no puede tomarse el partido a la ligera. Esa necesidad la hace peligrosa: un equipo que busca un resultado asume riesgos que otro más cómodo evita. Los checos juegan el último partido de grupo con su torneo en juego, y eso acelera el ritmo.

    Además, este duelo es distinto al de Corea del Sur: los asiáticos exigieron velocidad, mientras que los checos imponen su físico. Patrik Schick es el referente en ataque, Tomáš Souček amenaza en balones sueltos y a balón parado, y Adam Hložek aporta movilidad en el área.

    México, bajo la batuta de Aguirre, debe evitar caer en su trampa: sabe defenderse con orden, pero necesita más precisión con el balón. Si se limita a rechazar centros y balones largos, el partido se le hará incómodo. En cambio,si hace correr a los checos de un lado a otro, ataca detrás de su medio campo y evita faltas innecesarias, podrá dar otra lección de control.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    El Tri mantendrá su formación defensiva

    Aguirre no renuncia a la estructura defensiva que ha llevado a México a ganar los dos primeros partidos. Sin el balón, «El Tri» se ordena en un 5-4-1: laterales retrasados y centro del campo que cierra los carriles centrales. No es bonito, pero funciona.

    Ante Corea del Sur, México pasó largos ratos sin el balón y mantuvo la organización. Aguirre lo destacó, afirmando que el equipo mostró madurez y no se desmoronó como ante Sudáfrica. Ese crecimiento, más que generar espectáculo, permite ganar cuando el margen es estrecho.

    Ahora deben saber cuándo abandonar ese caparazón: en el Estadio Azteca, con la afición empujando, habrá momentos en losque tendrán que ser más proactivos. El 5-4-1 puede resguardar una ventaja, pero no debe ser una excusa para recular demasiado.

    Debe defender con paciencia y convertir esas recuperaciones en posesiones más largas, tarea en la que destacan Álvaro Fidalgo y Raúl Jiménez.

    Roberto Alvarado, clave para que el 5-4-1 funcione, podría descansar de cara a los octavos. Si ocurre, Aguirre necesitará un reemplazo que mantenga la disciplina defensiva sin弱化el ataque, lo que mostrará su confianza en el resto de la plantilla.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Es Edson Álvarez ahora el compañero de Johan Vásquez en el centro de la defensa?

    La actuación de Edson Álvarez ante Corea del Sur dio a Aguirre motivos para reflexionar. Como defensa central, Álvarez mostró comodidad y liderazgo. Su despeje sobre la línea de gol ante Son Heung-min, aunque luego se anuló la jugada, evidenció su instinto defensivo.

    Las cifras lo confirman: completó 71 de 77 pases (92 %), incluidos 59 de 59 en su propio campo. Ante una Corea del Sur que presionaba y buscaba espacios, Álvarez apenas perdió el balón en zonas de riesgo. En campo rival fue más prudente: 12 pases acertados de 18, pues su labor era mantener a México seguro y frenar las transiciones coreanas.

    Defensivamente también brilló: 10 acciones defensivas, 2 entradas ganadas, 2 intercepciones, 6 despejes y 5 recuperaciones. Ganó 3 de 4 duelos en el suelo y ambos aéreos, lo que muestra su comodidad en el aspecto físico del puesto.

    La duda es si fue una solución de emergencia o el inicio de algo fijo. Álvarez sigue siendo clave en la media, pero usarlo de central le da a Aguirre otra estructura. Chequia, que exige control y seguridad, será el test ideal.

    Con César Montes ya disponible, reintegrarlo parece lo lógico, pero el rendimiento de Álvarez obliga a pensarlo. En un torneo donde la confianza mexicana se forja desde atrás, la duda no es menor.

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