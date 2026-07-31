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«¡Tendrá a los alguaciles en su puerta!»: Cole Palmer bromea con que su nuevo compañero en el Chelsea, Morgan Rogers, se enfrenta a acciones legales por una celebración registrada como marca
Palmer lanza una divertida advertencia sobre la celebración
Palmer ha lanzado una advertencia en tono de broma a su nuevo compañero en el Chelsea, Rogers, por su famosa celebración del gol del «frío». Rogers completó recientemente un traspaso récord para el club de 117 millones de libras a Stamford Bridge desde el Aston Villa, donde se reencontrará con su excompañero de la academia en el oeste de Londres.
Ambas estrellas de ataque suelen hacer con frecuencia ese gesto icónico después de marcar. Sin embargo, Palmer registró oficialmente la celebración como marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido el año pasado, lo que abre la puerta a un posible choque por la celebración entre los dos ingleses.
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«¡Tendrá a los agentes judiciales en la puerta!»
Durante la gira de pretemporada del Chelsea por Australia, le preguntaron a Palmer si ambos habían hablado sobre quién tiene los derechos exclusivos del icónico gesto. El talismán del Chelsea se tomó con humor cualquier posible tensión y lanzó una amenaza cómica sobre la propiedad legal de la celebración.
«Nunca hemos hablado de ello. Es una de esas cosas. Él lo hace. Yo lo hago», explicó Palmer al ser preguntado por la situación, tal y como recoge talkSPORT. «La he registrado, así que si intenta hacer algo, tendrá a los agentes judiciales en la puerta de su casa. No, la haremos juntos».
Reencuentro tras sus inicios en el Manchester City
Ambos coincidieron inicialmente en la cantera del City antes de que Rogers se marchara al Middlesbrough en 2023 tras una sucesión de cesiones. Palmer hizo su propio movimiento al Chelsea ese mismo verano y arrasó en la Premier League con 22 goles y 11 asistencias en una sensacional campaña de debut. Aunque Rogers fue técnicamente el primero en hacer el gesto de «frío» en un partido profesional, la marca registrada oficial de Palmer le otorga el derecho legal a presumir de ello.
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Rogers se prepara para unirse a la plantilla de pretemporada
Rogers todavía no se ha incorporado oficialmente al resto de la plantilla del Chelsea en su gira tras representar a Inglaterra en el Mundial de 2026. El ex del Aston Villa recibió unos días extra de descanso después de sus compromisos internacionales antes de empezar a trabajar con sus nuevos compañeros.
Los aficionados del Chelsea esperarán ahora con ganas el momento en que ambos jugadores compartan el terreno de juego durante la próxima temporada. Con Palmer confirmando que tienen la intención de celebrarlo juntos, los seguidores pueden ilusionarse con celebraciones conjuntas de "cold" en Stamford Bridge este curso.
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