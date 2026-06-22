«¡Ten un poco de dignidad y dimite!». El entrenador del rival de la DFB en el Mundial fue criticado por un exjugador de la selección nacional

Tras perder 0-1 ante Costa de Marfil en su debut, Ecuador no pudo vencer a la modesta Curazao. Enner Valencia y compañía chocaron una y otra vez con el portero Eloy Room, quien, con 15 atajadas en 90 minutos, estableció un nuevo récord mundialista.

Ahora, los ecuatorianos —que llegaban con grandes expectativas y se les consideraba «favoritos ocultos», con estrellas como Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal) y Moisés Caicedo (Chelsea)—, podrían quedar eliminados prematuramente. En la eliminatoria sudamericana recibió solo cuatro goles y terminó segundo, detrás de Argentina, para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

En el debut ante Costa de Marfil igualó en juego, pero encajó un gol en el descuento. Tras el 0-0 contra Curazao, ahora debe ganar a Alemania en la última jornada para avanzar a octavos.