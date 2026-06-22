«¡Deja de soltar palabrería y dimite de La Tri! Ten un poco de dignidad, has hecho un gran daño a nuestro fútbol con una generación que se suponía que iba a ser la mejor de la historia», arremetió el exjugador de la selección ecuatoriana Jefferson Montero contra Beccacece en X.
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«¡Ten un poco de dignidad y dimite!». El entrenador del rival de la DFB en el Mundial fue criticado por un exjugador de la selección nacional
Tras perder 0-1 ante Costa de Marfil en su debut, Ecuador no pudo vencer a la modesta Curazao. Enner Valencia y compañía chocaron una y otra vez con el portero Eloy Room, quien, con 15 atajadas en 90 minutos, estableció un nuevo récord mundialista.
Ahora, los ecuatorianos —que llegaban con grandes expectativas y se les consideraba «favoritos ocultos», con estrellas como Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal) y Moisés Caicedo (Chelsea)—, podrían quedar eliminados prematuramente. En la eliminatoria sudamericana recibió solo cuatro goles y terminó segundo, detrás de Argentina, para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.
En el debut ante Costa de Marfil igualó en juego, pero encajó un gol en el descuento. Tras el 0-0 contra Curazao, ahora debe ganar a Alemania en la última jornada para avanzar a octavos.
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Alemania vs. Ecuador: ya se han enfrentado dos veces.
«Alemania es una potencia mundial en el fútbol», afirmó Beccacece antes del partido del jueves. Y agregó: «La vida siempre me ha enseñado que, mientras quede una oportunidad, hay que creer en ella. Aún no se ha acabado. Tenemos más de 90 minutos para acabar llevándonos la recompensa».
Beccacece, presentado en agosto de 2024 como seleccionador de Ecuador, fue entrenador del Elche y asistente de Jorge Sampaoli en el Mundial 2014 con Argentina. Tras la eliminación de Argentina en Rusia 2018 y la salida de Sampaoli, Beccacece también dejó su puesto. En su debut con Ecuador perdió 0-1 ante Brasil en las eliminatorias, pero luego encadenó 19 partidos invicto, clasificó al equipo con autoridad y venció a Argentina.
El último amistoso entre ambos equipos fue en mayo de 2013: Alemania “B” ganó 4-2 en Boca Ratón con dos goles de Lars Bender y dos de Lukas Podolski en los primeros 24 minutos.
En el Mundial 2006, Alemania venció 3-0 a Ecuador en la fase de grupos.