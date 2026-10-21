Según su relato, CR7 no se entrenaba como él habría querido: «Le dije varias veces: “Ronnie, todos quieren trabajar para ti y ponerte en las condiciones adecuadas para marcar, pero si no llegas al área no puedes marcar”. Simplemente no era capaz de hacerlo. Es incorrecto decir que esperaba que presionara, pero no lo conseguía. No corría ni cuando su equipo tenía el balón ni cuando no lo tenía porque no se había preparado. Todo equipo de alto nivel debe dar cabida a su mejor jugador, pero el mejor jugador debe trabajar para el equipo. Él, en cambio, les decía a los jugadores: “Reservad las piernas en los entrenamientos”. Lo entiendo si estás en plena forma, pero para llegar a estarlo hay que entrenarse», concluye Ten Hag.