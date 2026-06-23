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Temwa Chawinga, dos veces MVP de la NWSL y ganadora de la Bota de Oro, renueva su contrato con el KC Current hasta 2029
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Temwa Chawinga se queda en Kansas City
El Kansas City Current ha renovado el contrato de Temwa Chawinga hasta 2029, según anunció el club el lunes.
Chawinga es la máxima goleadora de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) en los últimos dos años. Llegó al Current en 2024 y anotó 20 goles en su temporada de debut, más 15 el año pasado. Este curso ya lleva siete, que la sitúan segunda en la tabla de máximas artilleras. Además de sus goles y de ganar la Bota de Oro dos años seguidos, ha sido nombrada MVP en dos ocasiones consecutivas.
En 56 partidos con el club ha sumado 42 goles, 11 asistencias y 15 tantos decisivos; con play-offs, 47 goles y 12 asistencias.
La extensión llega una semana después de que el club traspasara a la delantera Ally Sentnor al Angel City FC a cambio de 850 000 dólares en fondos intraliga.
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Regla del jugador de alto impacto
Según ESPN, una fuente con conocimiento del acuerdo confirmó que se realizó bajo la nueva norma de la NWSL sobre «jugadoras de alto impacto» (HIP).
Conocida como «regla Rodman», entrará en vigor el 1 de julio y permite a los clubes sobrepasar el tope salarial en hasta 1 000 000 de dólares para jugadoras concretas. Chawinga es la primera futbolista del Current cuyo salario se ajusta a esta norma.
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«Kansas City es mi hogar»
«Esta renovación del contrato significa mucho para mí porque Kansas City es mi hogar», declaró Chawinga en un comunicado del club. «El apoyo que el club y la ciudad nos brindan a mí y a mis compañeros es realmente especial. Estoy deseando quedarme más tiempo en Kansas City y trabajar duro con mis compañeros».
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¿Y ahora qué?
La NWSL vuelve el viernes 26 de junio: Kansas City Current y Chawinga enfrentarán al Gotham FC en la Challenge Cup.