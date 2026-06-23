Temwa Chawinga, dos veces MVP de la NWSL y ganadora de la Bota de Oro, renueva su contrato con el KC Current hasta 2029

El Kansas City Current ha renovado el contrato de Temwa Chawinga hasta 2029, según anunció el club el lunes.

Chawinga es la máxima goleadora de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) en los últimos dos años. Llegó al Current en 2024 y anotó 20 goles en su temporada de debut, más 15 el año pasado. Este curso ya lleva siete, que la sitúan segunda en la tabla de máximas artilleras. Además de sus goles y de ganar la Bota de Oro dos años seguidos, ha sido nombrada MVP en dos ocasiones consecutivas.

En 56 partidos con el club ha sumado 42 goles, 11 asistencias y 15 tantos decisivos; con play-offs, 47 goles y 12 asistencias.

La extensión llega una semana después de que el club traspasara a la delantera Ally Sentnor al Angel City FC a cambio de 850 000 dólares en fondos intraliga.



