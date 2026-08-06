Getty Images Sport
Traducido por
«¡Temeos lo peor!»: Shay Given advierte a los aficionados del Newcastle de que el descenso es una amenaza real tras el desastre del mercado de fichajes de verano
Given hace saltar las alarmas por el éxodo en St James' Park
El ambiente en Tyneside ha pasado del optimismo europeo a una auténtica preocupación tras una serie de salidas de alto perfil que han dejado al Newcastle en una posición vulnerable. La profundidad de plantilla que impulsó al Newcastle a jugar la Champions League ha quedado completamente desmantelada. Con Eddie Howe dimitiendo apenas unas semanas antes de la nueva campaña, la base táctica del equipo ha desaparecido junto a su potencial estelar.
- Getty Images Sport
La salida masiva de la plantilla deja expuesto al Newcastle United
Hablando a través de BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Given fue brutalmente sincero sobre la difícil situación actual.
«Creo que es natural que todos los aficionados teman lo peor. Lo llevamos dentro, se ha ido construyendo con los años», dijo el exguardameta. «Newcastle ha perdido a algunos de sus mejores jugadores y los ha reemplazado por futbolistas más jóvenes, que sin duda tienen un futuro brillante por delante, pero puede llevar tiempo que se adapten y se pongan al día, especialmente en la Premier League».
Quizá el aspecto más preocupante del verano de Newcastle ha sido la desintegración total de su sala de máquinas. Given señaló la pérdida de pilares creativos y defensivos como una causa principal de preocupación. Añadió: «Sandro Tonali y Anthony Gordon ya se han marchado y parece que Bruno Guimaraes está a punto de unirse a ellos, lo que significa que casi todo el centro del campo ha sido desmantelado. Eso es muchísima calidad y experiencia».
La situación en torno al capitán del club es el golpe final para una afición que ya está conmocionada. Esta última oleada de salidas llega después de la salida bomba de la temporada pasada, que llevó al delantero estrella Alexander Isak a fichar por el Liverpool en una operación récord de 125 millones de libras. Con Gordon vendido al Barcelona y Tonali al Tottenham, los informes indican ahora que el Arsenal ha alcanzado un acuerdo de 75 millones de libras para hacerse con los servicios de Guimaraes, debilitando aún más a un Newcastle que parece estar priorizando el equilibrio financiero por encima de la competitividad.
El descenso acecha de verdad a Tyneside
Given, que pasó más de una década en el club y fue testigo de varios altibajos, se negó a edulcorar la realidad de la situación. Admitió que la amenaza de un descenso al Championship no es solo una hipérbole. «Si os dijera que ahora mismo estoy aquí sentado diciendo que no estoy nada preocupado y totalmente seguro de que estaremos bien, probablemente no estaría diciendo la verdad», concluyó Given. «Habrá preocupación entre la afición de cara a la próxima temporada».
La falta de sustitutos contrastados, pieza por pieza, para jugadores como Isak y Gordon ha dejado a la plantilla sin mordiente. La salida de voces veteranas como Kieran Trippier no ha hecho más que agravar la crisis de liderazgo, dejando a una plantilla joven y deslavazada para afrontar uno de los periodos más difíciles de la historia moderna del club bajo la propiedad liderada por Arabia Saudí.
- Getty Images Sport
Un proyecto en busca de una nueva identidad
La transición de la estabilidad de la era Howe a la incertidumbre de la etapa de Matthias Jaissle llega en el peor momento posible. Con la temporada a la vuelta de la esquina, el Newcastle se encuentra en una carrera contrarreloj para integrar a los nuevos fichajes y establecer un estilo de juego cohesionado.
En última instancia, la afición del Newcastle se queda preguntándose qué ha pasado con el gran plan de dominación global. El enfoque en el fair play financiero ha obligado a realizar ventas que, sin duda, han rebajado el techo del primer equipo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias