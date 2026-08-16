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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

«Te van a despedir por la mañana»: los aficionados del Arsenal se burlan sin piedad de Enzo Maresca mientras Riccardo Calafiori hace historia

E. Maresca
Manchester City
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Community Shield

Los aficionados del Arsenal se burlaron sin piedad del nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, tras un inicio explosivo y de récord en la Community Shield en Cardiff. Los goles de Riccardo Calafiori y Kai Havertz aseguraron una dominante ventaja de 2-0 al descanso, dejando desbordado a su rival y soportando hoy sonoros cánticos de burla por parte de la afición contraria.

  • Calafiori bate nuevos récords

    Maresca sufrió un inicio catastrófico en su etapa en el Manchester City. El Arsenal se lanzó al ataque desde el saque inicial, con Myles Lewis-Skelly filtrando un brillante pase entre líneas. El balón encontró a Calafiori, que lo envió más allá de Gianluigi Donnarumma a los 24 segundos.

    Este gol fulgurante se convirtió oficialmente en el más rápido de la historia de la Community Shield y ocupa el cuarto puesto entre los más rápidos de toda la historia del Arsenal.

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    Havertz amplía la ventaja

    El Arsenal siguió dominando la posesión y presionó para ampliar su ventaja, hasta culminar con un segundo gol en el minuto 28. Martin Odegaard puso un peligroso centro cerrado desde la banda derecha que superó a la defensa. El debutante Christos Tzolis bajó con inteligencia el balón en el segundo palo, lo que permitió a Havertz rematar de cabeza con seguridad desde seis yardas.

    El club londinense mantuvo el control absoluto del partido hasta que el árbitro señaló el final, lo que aseguró que la primera parte terminara con una cómoda ventaja de 2-0. El centro del campo, reforzado por el fichaje de 75 millones de libras de Bruno Guimaraes, desbordó por completo al City y mostró la formidable profundidad ofensiva de la que dispone Mikel Arteta.

  • Los aficionados se burlan sin piedad de Maresca, que atraviesa un mal momento

    Las evidentes dificultades del conjunto de Mánchester no pasaron desapercibidas para los eufóricos aficionados del Arsenal presentes en el estadio. A medida que el partido se le escapaba cada vez más a los hombres de Maresca, los seguidores desplazados comenzaron a burlarse sin piedad del banquillo rival.

    En el minuto 31, unos cánticos altos y al unísono de "Te van a despedir por la mañana" retumbaron por todo el recinto, dirigidos directamente a Maresca. El City ha parecido una sombra de lo que fue, con dificultades para enlazar pases o inquietar a David Raya. Sin varias figuras clave ausentes, el equipo pareció completamente falto de ideas, dejando a su nuevo entrenador ante una recepción humillante y hostil.


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    Pensando en el futuro de ambos clubes

    A medida que se acerca la segunda parte, Maresca se enfrenta a un desafío inmenso para impulsar la remontada y reconstruir la moral destrozada de su equipo antes de que comience su campaña en la Premier League. Debe implantar rápidamente su plan táctico para evitar una crisis a comienzos de temporada. Por el contrario, el Arsenal buscará rematar el trabajo en los 45 minutos restantes, con el objetivo de llevar este imponente impulso a una defensa exitosa de su título de la Premier League.

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