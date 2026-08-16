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«Te va a encantar el jugador»: Christos Tzolis brilla con dos impresionantes asistencias en su debut oficial con el Arsenal ante el Manchester City
Dando un paso al frente por encima de Vinicius Junior
El vigente campeón de la Premier League ha encontrado a un nuevo héroe tras su contundente victoria por 3-0 del domingo. Tzolis, que completó un traspaso de 34 millones de libras desde el Club Brugge, fue titular por primera vez en un partido oficial con el Arsenal. El extremo llegó mientras, según las informaciones, el club perseguía a Vinicius Junior, del Real Madrid, pero Tzolis demostró rápidamente que es más que capaz de desempeñar ese papel.
Generó el segundo gol cuando Martin Odegaard puso un centro cerrado desde la banda derecha. Tzolis peinó el balón en el segundo palo hacia Kai Havertz, que marcó de cabeza desde seis yardas, dejando sin opciones a Gianluigi Donnarumma pese a que llegó a tocarla.
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Unas estadísticas brillantes destacan una actuación electrizante
Tzolis no se quedó ahí, completó los 90 minutos y siguió atormentando a la defensa rival. Durante el partido, dio 42 toques, creó dos ocasiones claras y dio tres pases clave.
En el tercer gol, Tzolis puso un pase brillante para Odegaard. El capitán superó con suavidad a Josko Gvardiol, ejecutó una espectacular finta de disparo para dejar en el suelo a Donnarumma y empujó el balón a la red con tranquilidad. El exextremo del Everton Pat Nevin elogió la jugada en BBC Radio 5 Live y dijo: "El balón le llega a Tzolis y su pase a Odegaard es brillante, y luego él, en lugar de entrar en pánico, ralentiza la jugada".
Grandes elogios de Arteta y aficionados eufóricos
Los aficionados del Arsenal estallaron en elogios en las redes sociales tras su actuación. Un aficionado señaló: "Christos Tzolis podría ser uno de nuestros fichajes más inteligentes y mejores de los últimos tiempos. Solo dame la mitad de lo que hiciste en el Club Brugge la temporada pasada". Otro añadió: "Sé que todo el mundo dice que no hay que prestar atención a la pretemporada, pero Tzolis ha parecido una auténtica joya. No es un fichaje rodeado de expectación, pero podría tener un impacto enorme".
Mikel Arteta está igual de satisfecho con su nuevo fichaje. El técnico declaró: "Estoy muy contento con él. En primer lugar, por cómo se ha adaptado al club, al equipo, la conexión que ya ha generado con los chicos. Creo que os va a encantar el jugador".
- Getty Images Sport
¿Qué viene ahora para Arsenal y Manchester City?
De cara al futuro, el Arsenal esperará que Tzolis pueda trasladar este impulso a la defensa de su título de la Premier League. Mientras los vigentes campeones celebran un inicio de campaña contundente, fue una tarde de pesadilla para Enzo Maresca. El entrenador fracasó estrepitosamente en su primer partido oficial desde que sucedió a Pep Guardiola en el Manchester City, lo que le deja problemas importantes por resolver antes de que comience la liga.
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