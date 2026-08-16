El vigente campeón de la Premier League ha encontrado a un nuevo héroe tras su contundente victoria por 3-0 del domingo. Tzolis, que completó un traspaso de 34 millones de libras desde el Club Brugge, fue titular por primera vez en un partido oficial con el Arsenal. El extremo llegó mientras, según las informaciones, el club perseguía a Vinicius Junior, del Real Madrid, pero Tzolis demostró rápidamente que es más que capaz de desempeñar ese papel.

Generó el segundo gol cuando Martin Odegaard puso un centro cerrado desde la banda derecha. Tzolis peinó el balón en el segundo palo hacia Kai Havertz, que marcó de cabeza desde seis yardas, dejando sin opciones a Gianluigi Donnarumma pese a que llegó a tocarla.