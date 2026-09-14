Schmeichel, que disfrutó de una carrera repleta de títulos en Old Trafford, no se mordió la lengua al hablar del estado actual del arbitraje. En declaraciones a Viaplay, el danés expresó su profunda frustración por cómo la tecnología ha alterado la atmósfera del juego. «Ojalá pudiéramos deshacernos del VAR», dijo Schmeichel durante su labor como comentarista. «Hemos llegado a un sistema en el que el VAR y los árbitros son las personas más importantes del fútbol. Le quita toda la energía. En cuanto hay un gol, no te dejan celebrarlo».

El legendario portero sostuvo que la implementación actual del sistema es fundamentalmente defectuosa y perjudica activamente la experiencia del espectador. «Vimos que, después de cinco minutos, los jugadores y los aficionados pudieron celebrarlo, pero no es lo mismo. El balón entra en el fondo de la red, es gol, pero entonces el juez de línea levanta la bandera por fuera de juego.

«Ojalá, y añoro esos días, pudiéramos deshacernos del VAR porque es una molestia tremenda y está interfiriendo en el fútbol. Y no lo ha mejorado».



