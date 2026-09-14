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«¡Te quita toda la energía!»: la leyenda del Manchester United Peter Schmeichel exige a la Premier League que «elimine el VAR» tras la polémica del derbi de Mánchester
El drama del derbi desata la indignación por el arbitraje
El derbi de Mánchester rara vez carece de asuntos de debate, pero la última entrega en Old Trafford estuvo dominada por un error arbitral de alto perfil que ha dejado conmocionado al mundo del fútbol. El gol de la victoria de Haaland en el minuto 60, en el que remató un centro de Josko Gvardiol, fue señalado inicialmente como fuera de juego antes de ser revocado de forma sensacional por los árbitros del VAR.
Tras el partido, el organismo de árbitros del fútbol profesional se puso en contacto con el Manchester United para reconocer formalmente un "error de juicio" en relación con la acción. El Match Centre de la Premier League defendió inicialmente la decisión en las redes sociales, afirmando que el VAR "determinó que Haaland estaba en posición legal" y "consideró que, aunque estaba en fuera de juego, [Enzo] Fernandez no jugó el balón".
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Schmeichel exige un cambio inmediato
Schmeichel, que disfrutó de una carrera repleta de títulos en Old Trafford, no se mordió la lengua al hablar del estado actual del arbitraje. En declaraciones a Viaplay, el danés expresó su profunda frustración por cómo la tecnología ha alterado la atmósfera del juego. «Ojalá pudiéramos deshacernos del VAR», dijo Schmeichel durante su labor como comentarista. «Hemos llegado a un sistema en el que el VAR y los árbitros son las personas más importantes del fútbol. Le quita toda la energía. En cuanto hay un gol, no te dejan celebrarlo».
El legendario portero sostuvo que la implementación actual del sistema es fundamentalmente defectuosa y perjudica activamente la experiencia del espectador. «Vimos que, después de cinco minutos, los jugadores y los aficionados pudieron celebrarlo, pero no es lo mismo. El balón entra en el fondo de la red, es gol, pero entonces el juez de línea levanta la bandera por fuera de juego.
«Ojalá, y añoro esos días, pudiéramos deshacernos del VAR porque es una molestia tremenda y está interfiriendo en el fútbol. Y no lo ha mejorado».
Neville se suma al coro de la confusión
Schmeichel no fue el único exjugador del Manchester United en expresar su desconcierto por el nivel del arbitraje durante el derbi. Gary Neville, en los comentarios para Sky Sports, admitió que estaba desconcertado por la lógica utilizada para conceder el gol pese a la clara interferencia desde una posición de fuera de juego. La decisión ha reavivado el debate sobre si la interpretación actual de la regla del fuera de juego cumple realmente su función en la era del análisis de vídeo fotograma a fotograma.
«Van a tener que explicarme la regla del fuera de juego, porque tengo que decir que eso me ha dejado fuera de juego», comentó Neville durante la retransmisión en directo. El exdefensa predijo que el PGMOL acabaría teniendo que dar marcha atrás con la decisión, una profecía que se cumplió en las 24 horas posteriores al pitido final.
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Las autoridades admiten un fallo significativo
La admisión de culpa de Pro Ref el domingo por la noche sirvió como confirmación de los errores señalados por los comentaristas. El organismo rector de los árbitros admitió que el VAR «no reconoció el probable impacto» de la posición de Fernandez y «debería haber recomendado una revisión a pie de campo».
Mientras continúan las repercusiones, se intensifica la presión sobre la Premier League para perfeccionar o eliminar la tecnología. Para Schmeichel y muchos aficionados, la naturaleza clínica de las revisiones del VAR ha despojado al deporte de la emoción pura que lo define.
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