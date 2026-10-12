Anderson, que habló en colaboración con Wiz Slots, declaró a GOAL al ser preguntado por la llegada de Lingard a su país: «Creo que es la mejor decisión que ha tomado. Porque los clubes brasileños atraviesan ahora una situación económica mala. Muy mala.

»Flamengo y Palmeiras, por ejemplo, son dos clubes que están bien. Todos los demás tienen una deuda de unos mil millones. Todos los clubes están mal. ¿Por qué le cuesta ahora a la selección de Brasil formar jugadores de primer nivel? Porque los jugadores llegan y los venden con 15, 16 o 17 años.

»Eso hace que ahora sea difícil formar una buena selección en Brasil. Como cuando estaban Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo y Romario. Ahora Brasil va a tardar en volver y recuperar el respeto que tenía.

»Hablo con la gente y ahora dicen: “Bah, Brasil es una mierda, Brasil es un mal equipo”. Tenemos jugadores de primer nivel. Vinicius Junior juega al máximo nivel en Madrid. Raphinha juega de maravilla. [Matheus] Cunha juega bien en Manchester. Bruno Guimaraes juega bien en el Arsenal.

»¿Por qué no funcionan juntos? Tenemos a uno de los mejores entrenadores [Carlo Ancelotti]. Parece una locura. Sobre el papel, es una de las mejores selecciones, de las mejores de verdad. Pero ahora hay que ver cómo funcionan juntos.

»Pero creo que para él [Lingard] está bien. Aunque el fútbol en Brasil es muy difícil. No es fácil. Cuando me fui de Manchester, no me arrepentí de nada. Creo que quizá me arrepienta de haber vuelto a Brasil. Porque en Brasil no tienes vida. Los futbolistas no tienen una vida tranquila. La gente empieza a gritarte, a gritarle a tu madre, a gritarles a tus hijos en el colegio. Es difícil cuando vas a un gran club: o todo el mundo te quiere o todo el mundo te odia.

»Corinthians es un club muy difícil. Si lo haces bien, todo irá bien. Pero si lo haces mal, la gente le destrozará el coche e irá a hablar con él. Aun así, es bueno para él. Creo que va a ser una buena experiencia.

»Lo vi cuando empezaba, cuando tenía 15, 16 o 17 años. Y además es un tipo increíble. Es encantador y divertido. Creo que lo hará bien. Creo que lo hará de maravilla en el club».