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«¡Te quieren o te odian!»: Un excompañero de Jesse Lingard en el Manchester United le advierte en Brasil de que podrían destrozarle el coche tras asumir el «difícil» reto del Corinthians
Lingard recuperó su mejor versión en Corea del Sur
Con el fútbol como deporte rey en esa parte del mundo, los aficionados en las gradas exigen el 100 % de compromiso y esfuerzo a quienes saltan al campo. Si bajan los niveles de exigencia colectivos e individuales, puede haber consecuencias.
Lingard se ha expuesto a comprobarlo por las malas. El centrocampista de 33 años dio otro giro sorprendente a su carrera en marzo de 2026. Había quedado libre tras desvincularse del club surcoreano FC Seoul.
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Un nuevo reto se recibe con entusiasmo en Sudamérica
Tras ampliar sus horizontes después de que el Nottingham Forest lo dejara libre y pasar varios meses como agente libre, el natural de Warrington está cada vez más dispuesto a alejarse mucho de su zona de confort.
Ha sido compañero del exdelantero del Manchester United Memphis Depay en el Corinthians, mientras se adapta a otra cultura, otro idioma y otra división. Su rendimiento ha sido más que notable: ha hecho historia al convertirse en el primer inglés en jugar en la primera división brasileña.
Lingard parece hecho a medida para la vida en Sudamérica: juega con una sonrisa y hace suya la mentalidad de carnaval. Sin embargo, le han advertido de que le esperan algunos desafíos por el camino.
Por qué la vida en el fútbol brasileño puede ser dura
Anderson, que habló en colaboración con Wiz Slots, declaró a GOAL al ser preguntado por la llegada de Lingard a su país: «Creo que es la mejor decisión que ha tomado. Porque los clubes brasileños atraviesan ahora una situación económica mala. Muy mala.
»Flamengo y Palmeiras, por ejemplo, son dos clubes que están bien. Todos los demás tienen una deuda de unos mil millones. Todos los clubes están mal. ¿Por qué le cuesta ahora a la selección de Brasil formar jugadores de primer nivel? Porque los jugadores llegan y los venden con 15, 16 o 17 años.
»Eso hace que ahora sea difícil formar una buena selección en Brasil. Como cuando estaban Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo y Romario. Ahora Brasil va a tardar en volver y recuperar el respeto que tenía.
»Hablo con la gente y ahora dicen: “Bah, Brasil es una mierda, Brasil es un mal equipo”. Tenemos jugadores de primer nivel. Vinicius Junior juega al máximo nivel en Madrid. Raphinha juega de maravilla. [Matheus] Cunha juega bien en Manchester. Bruno Guimaraes juega bien en el Arsenal.
»¿Por qué no funcionan juntos? Tenemos a uno de los mejores entrenadores [Carlo Ancelotti]. Parece una locura. Sobre el papel, es una de las mejores selecciones, de las mejores de verdad. Pero ahora hay que ver cómo funcionan juntos.
»Pero creo que para él [Lingard] está bien. Aunque el fútbol en Brasil es muy difícil. No es fácil. Cuando me fui de Manchester, no me arrepentí de nada. Creo que quizá me arrepienta de haber vuelto a Brasil. Porque en Brasil no tienes vida. Los futbolistas no tienen una vida tranquila. La gente empieza a gritarte, a gritarle a tu madre, a gritarles a tus hijos en el colegio. Es difícil cuando vas a un gran club: o todo el mundo te quiere o todo el mundo te odia.
»Corinthians es un club muy difícil. Si lo haces bien, todo irá bien. Pero si lo haces mal, la gente le destrozará el coche e irá a hablar con él. Aun así, es bueno para él. Creo que va a ser una buena experiencia.
»Lo vi cuando empezaba, cuando tenía 15, 16 o 17 años. Y además es un tipo increíble. Es encantador y divertido. Creo que lo hará bien. Creo que lo hará de maravilla en el club».
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Lingard, exestrella del Manchester United, juega para ganarse la renovación de su contrato
Lingard solo firmó un contrato de un año cuando se marchó a Brasil, lo que significa que se juega su futuro. Debe convencer a quienes están en el banquillo y en la grada de que merece prolongar su estancia.
Si logra mantener contentos a los aficionados locales, podría disfrutar de otra etapa fructífera, después de haber sido tratado como «una estrella del rock» durante los 22 meses en los que fue una de las principales atracciones en Asia.
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