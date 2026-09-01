AFP
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«Te merecías esta historia»: Antonela Roccuzzo dedica un emotivo homenaje a Lionel Messi después de que el icono de Argentina anuncie su retirada internacional
El final de una era para Argentina
Messi ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol internacional. El legendario delantero de 39 años confirmó su decisión el lunes a través de una publicación en Instagram, compartiendo una imagen de una nota manuscrita en español para comunicar la noticia. El anuncio llega después de una monumental carrera internacional que se prolongó durante dos décadas.
Más recientemente, capitaneó a Argentina hasta la final del Mundial de 2026, donde su equipo acabó cayendo derrotado ante España. Su salida marca el final definitivo de un capítulo histórico para la selección nacional. Messi se marcha como el máximo goleador de la historia de su país y el jugador con más internacionalidades, dejando tras de sí un legado que será increíblemente difícil de superar.
- Getty
Antonela rinde un emotivo homenaje
Tras su anuncio, la esposa de Messi, Roccuzzo, dedicó un emotivo homenaje a su marido. Acudió a Instagram para compartir un mensaje cargado de emoción, escrito en español, en el que reflexionaba sobre su increíble perseverancia a lo largo de los años.
«Te vi seguir adelante cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre», escribió. «Y después de tantos años, yo también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas. Te merecías esta historia y muchísimo más. Te amamos infinitamente».
Una carrera internacional de récord
Messi deja la escena internacional con casi todos los récords importantes de su país en sus manos. El icónico delantero marcó la impresionante cifra de 125 goles en 207 partidos, afianzando su condición de máximo goleador de la historia del fútbol sudamericano. Su perseverancia acabó dando lugar a un éxito increíble en los mayores escenarios.
Disputó seis Copas del Mundo y lideró a Argentina hacia la gloria en Qatar en 2022, asegurando el tercer título mundial de la nación y el primero en 36 años. También tuvo una influencia decisiva en las competiciones continentales. Messi desempeñó un papel esencial para poner fin a la sequía de 28 años sin títulos de Argentina al ganar la Copa América de 2021, antes de volver a levantar el prestigioso trofeo en 2024.
- Getty Images Sport
Cerrando el capítulo definitivo
Esta no es la primera vez que Messi pone fin a su carrera internacional. Ya anunció su retirada en 2016 después de sufrir derrotas consecutivas en finales como capitán de Argentina, sin lograr conquistar un gran título. Sin embargo, revirtió esa decisión poco después, lo que allanó el camino hacia sus mayores triunfos.
Su regreso le permitió liderar a su selección hacia esas dos victorias en la Copa América y hacia el premio definitivo en el Mundial de 2022. Ahora, tras su última aparición en el Mundial de 2026, su trayectoria internacional ha concluido de verdad. Los aficionados de todo el mundo siempre valorarán el enorme impacto que tuvo vistiendo la famosa camiseta albiceleste.
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