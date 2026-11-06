¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo - Kooora OnlyKooora
GOAL
Traducido por

Te engañaron al decir que Cristiano Ronaldo es la crisis: ¡"El pozo de los traidores" llama a los enemigos de la leyenda!

FEATURES
C. Ronaldo
J. Jesus
E. ten Hag
Manchester United
Portugal
Real Madrid
Juventus
1ª División
Portugal
Países Bajos
Inglaterra
España
Italia
Arabia Saudita

¡El máximo goleador histórico del fútbol sufrió varios golpes a lo largo de su carrera!

A lo largo de muchos años, Cristiano Ronaldo se ha encontrado en el punto de mira de las críticas cada vez que tropezaba un equipo que vestía su camiseta, como si su presencia fuese la explicación más sencilla para cualquier crisis, o como si su marcha fuese la solución mágica para devolver las cosas a su cauce.

Fue acusado de egoísmo, y en ocasiones sus goles se tomaron como prueba del desajuste del sistema, hasta el punto de que la estrella portuguesa quedó siempre señalada en crisis de las que no era necesariamente el único responsable.

Sin embargo, repasar lo ocurrido en sus grandes etapas revela una imagen más compleja: los clubes que abandonó no se convirtieron todos en ruinas, ni su marcha fue la causa directa de todas las dificultades que afrontaron, pero todos entraron en distintas fases de reconstrucción, retroceso e inestabilidad.

Y entre los números y los títulos, queda una verdad difícil de ignorar: Ronaldo no era solo un jugador que marcaba goles, sino que otorgaba a los equipos en los que jugó un valor ofensivo excepcional, difícil de reemplazar con facilidad.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-REAL-MADRID-OSASUNAAFP

    Real Madrid: 450 goles que dejaron un vacío excepcional

    La etapa en el Real Madrid fue el capítulo más brillante en la trayectoria de Cristiano Ronaldo, después de pasar de ser un fichaje récord procedente del Manchester United al máximo goleador histórico del conjunto blanco.

    A lo largo de 9 temporadas, disputó 438 partidos oficiales y marcó 450 goles, además de llevar al equipo a conquistar 16 títulos, entre los que destacan 4 Ligas de Campeones de Europa y dos títulos de LaLiga, junto a dos Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes y dos Supercopas de España.

    Y cuando Cristiano Ronaldo se marchó a la Juventus en el verano de 2018, se hizo patente la dificultad de compensar esa enorme cantidad de goles, ya que el Real Madrid terminó la temporada 2018-2019 sin títulos importantes y se despidió de la Liga de Campeones ante el Ajax con una dura derrota por 1-4 en el estadio Santiago Bernabéu.

    Lee también: Cristiano Ronaldo abofetea a Jesús 3 veces, los entresijos candentes detrás de la decisión histórica

    Y pese a que el club recuperó posteriormente su dominio y se coronó con grandes títulos, la marcha de Cristiano Ronaldo dejó un vacío ofensivo que no fue fácil de llenar de inmediato.

    La prueba más evidente llegó de su excompañero Karim Benzema, quien habló con franqueza sobre la naturaleza del papel que desempeñaba con la presencia de la estrella portuguesa, afirmando que Cristiano Ronaldo marcaba 50 goles cada temporada y que, por ello, él tenía que adaptarse a su estilo de juego. Añadió que su marcha le otorgó un papel diferente y le obligó a asumir la responsabilidad de decidir los partidos, un testimonio importante de un jugador que se benefició de la salida de Cristiano Ronaldo, pero que al mismo tiempo no negó la magnitud de lo que aportaba dentro del equipo.

    En cuanto a Marcelo, el lateral brasileño y amigo íntimo de Cristiano Ronaldo, fue más claro cuando habló de su marcha, al asegurar que cualquier equipo echaría de menos al mejor jugador del mundo cuando abandona sus filas, y que todos deseaban tener a Cristiano en su equipo. No se trató de un simple cumplido de un excompañero, sino del reconocimiento de la magnitud de la pérdida deportiva que sufrió el Real Madrid con la marcha de una de las más grandes estrellas de su historia.

  • Udinese Calcio v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    Juventus: 101 goles, 5 títulos y un testimonio que no se puede ignorar

    En Turín, la experiencia de Cristiano Ronaldo no fue menos influyente, pues se unió a la Juventus en 2018 en medio de grandes esperanzas de poner fin a la espera del club por un título de la Liga de Campeones de Europa, y ofreció cifras individuales sólidas durante tres temporadas, tras marcar 101 goles en 134 partidos oficiales, y conquistó cinco títulos, que incluyeron la Serie A en dos ocasiones, la Copa de Italia una vez, y la Supercopa de Italia en dos ocasiones.

    Y a pesar de este balance, la experiencia no estuvo exenta de críticas, especialmente con la eliminación de la Juventus de la Liga de Campeones sin lograr el objetivo por el que llegó Cristiano Ronaldo.

    Algunos de sus detractores llegaron a responsabilizarlo del cambio en la identidad colectiva del equipo, pero el testimonio de Gianluigi Buffon aportó un detalle más preciso; el legendario portero habló de la pérdida por parte de la Juventus de una parte de su identidad colectiva durante aquella etapa, antes de aclarar posteriormente que ello no fue culpa de Cristiano Ronaldo, subrayando que el jugador portugués ofreció lo que se le pedía, y que el problema radicó en la falta de disposición de algunos elementos del equipo para adaptarse a la llegada de una estrella de esa magnitud.

    En cuanto a Giorgio Chiellini, exdefensa y capitán de la Juventus, aportó otro testimonio que revela el valor de Cristiano Ronaldo, cuando afirmó que el portugués era decisivo siempre que encontraba un equipo que jugaba de acuerdo con sus posibilidades, y que su presencia habría supuesto una gran incorporación para la Juventus de haber continuado.

    Asimismo, señaló que su tardía marcha en agosto de 2021 provocó una conmoción dentro del equipo, y que el club pagó el precio de no disponer del tiempo suficiente para prepararse ante su ausencia.

    Y tras su marcha, la Juventus perdió el título de la Serie A que había conservado durante nueve temporadas consecutivas, y entró en una fase de irregularidad deportiva, antes de recuperar el título en la temporada 2023-2024.

    Esto no significa que Cristiano Ronaldo fuera el único responsable de los éxitos o los fracasos del equipo, pero confirma que la presencia de un jugador que marca más de 30 goles por temporada otorgaba al sistema una solución ofensiva excepcional, y que sustituirlo no fue una tarea fácil.

  • ENG-FBL-MAN UTD-TEN HAGAFP

    Manchester United: regreso a casa, pero a una casa en ruinas

    Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United en el verano de 2021 en medio de enormes celebraciones de la afición, como si volviera para completar una historia inacabada en el estadio de Old Trafford.

    En su primera temporada tras el regreso, marcó 24 goles en las distintas competiciones y fue el máximo goleador del equipo, pese al declive de los resultados y los problemas que rodeaban al grupo.

    Pero la llegada de Erik ten Hag cambió la naturaleza de la relación entre la estrella portuguesa y el club, después de que su papel en el once titular se redujera y aumentara la discrepancia sobre la forma de tratarlo y su lugar dentro del equipo, hasta llegar a la famosa entrevista con Piers Morgan y, posteriormente, a la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo en noviembre de 2022.

    Durante sus dos etapas con el Manchester United, Cristiano Ronaldo marcó 145 goles en 346 partidos y conquistó ocho títulos, entre los más destacados 3 campeonatos de la Premier League, la Liga de Campeones de Europa, el Mundial de Clubes y la FA Cup, además de dos títulos de la Copa de la Liga.

    Su valor en su última temporada no fueron meras cifras, sino que fue uno de los pocos elementos capaces de marcar la diferencia en un equipo que sufría a nivel de resultados.

    En este contexto, Rio Ferdinand, excompañero de Cristiano Ronaldo y una de las leyendas del club, defendió la importancia de los goles que aportaba, preguntándose antes de la marcha del jugador: ¿de dónde va a compensar el Manchester United 24 goles si le permite marcharse? El mensaje de Ferdinand era claro respecto al valor goleador que perdía el equipo, aunque las temporadas siguientes demostraran que compensar los goles es posible mediante otros jugadores.

    En cuanto al propio Cristiano Ronaldo, habló más tarde de problemas más profundos dentro del club, al considerar que el Manchester United necesita una reconstrucción integral que incluya la dirección, la infraestructura y todo el sistema, y no conformarse con cambiar jugadores o entrenadores.

    Y aunque sus declaraciones desataron una amplia polémica, el declive del equipo tras su marcha y el continuo cambio de entrenadores dejaron al descubierto que la crisis no estaba ligada al nombre de un solo jugador.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    ¿Caerán Jesus y los suyos en la misma trampa?

    En cuanto a la selección portuguesa, representa el capítulo más delicado en la historia de Cristiano Ronaldo, después de que su nombre quedara ligado a los mayores logros de la generación actual, y de que se convirtiera en el jugador que asumió la responsabilidad del liderazgo y de los resultados durante más de dos décadas.

    Antes de su era, Portugal no se había coronado en la Eurocopa ni en la Liga de Naciones de la UEFA; luego llegó la generación liderada por Ronaldo para conquistar el título de la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en dos ocasiones, en 2019 y 2025.

    A nivel individual, Ronaldo puso fin a su trayectoria internacional con un registro de 234 partidos y 146 goles, convirtiéndose en el jugador con más participaciones y más goles en la historia de las selecciones, después de que su aventura con Portugal se extendiera durante 23 años, desde su debut en 2003 hasta el anuncio de su retirada el 5 de noviembre de 2026.

    Su impacto no se limitó a los números, sino que se extendió a la creación de una identidad competitiva para una selección que pasó a estar obligada a pelear por los títulos de forma constante.

    Y ahora, Jorge Jesus y la generación actual se encuentran ante una prueba diferente, después de que terminara la era del jugador que cargaba con gran parte de los focos y de la presión.

    No sería justo atribuir únicamente a Ronaldo la responsabilidad de los fracasos de Portugal, como tampoco sería lógico considerar su marcha como una garantía de éxito para el grupo; pero la próxima etapa revelará hasta qué punto la selección es capaz de mantener su estatus sin su líder histórico.