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«¡Te castigan!» Xabi Alonso lanza una seria advertencia sobre las lesiones a las estrellas del Chelsea antes del derbi
Decisiones de última hora sobre el estado físico de las estrellas clave del Chelsea
El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, retrasa hasta la mañana del viernes las decisiones definitivas sobre su once inicial mientras jugadores clave se recuperan de problemas físicos. El centrocampista Moises Caicedo está cerca de volver, mientras que el capitán Reece James continúa con su protocolo de recuperación.
El delantero brasileño Joao Pedro podría participar ante el Brentford, aunque su disponibilidad internacional sigue siendo incierta.
Alonso confirmó que ningún jugador ha sido descartado oficialmente antes de la última sesión de entrenamiento.
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El entrenador sigue de cerca la evolución de Caicedo y sus compromisos internacionales
Al hablar sobre la recuperación de Caicedo, Alonso señaló que el estado del centrocampista está mejorando rápidamente. Sin embargo, se negó a garantizar su participación antes de evaluar cómo responde el jugador a las últimas pruebas físicas.
El entrenador también quitó importancia a las especulaciones sobre las convocatorias internacionales, priorizando el próximo partido del Chelsea.
«En cuanto a las lesiones, nadie está descartado para el viernes, así que prefiero ser cauto», explicó Alonso. «Moises Caicedo está cada vez más cerca de estar en forma. Veremos la evolución de Reece James antes de decidir».
Alonso respeta el completo desafío de Brentford en casa
Centrando la atención en el rival, Alonso advirtió a su plantilla de que no subestime la versatilidad táctica del Brentford. Aunque las Bees son conocidas por sus acciones a balón parado y sus rápidas transiciones, el técnico español destacó su fortaleza general en el Gtech Community Stadium.
Reveló que revisó imágenes del enfrentamiento de la temporada pasada para preparar a su equipo a conciencia.
"Ejecutan muy bien las acciones a balón parado y las transiciones rápidas, pero son un equipo completo con o sin balón", señaló Alonso. "Tienen una gran fortaleza jugando en casa, así que va a ser un gran desafío".
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La clave de la ejecución, ya que el Chelsea apunta a una victoria a domicilio
Alonso concluyó recordando a sus jugadores que la Premier League no ofrece ningún margen de error. Exigió la máxima concentración desde el pitido inicial para evitar que el Brentford aprovechara cualquier despiste defensivo.
Una victoria daría al Chelsea impulso antes de que los jugadores se marchen con sus selecciones.
El Chelsea se enfrenta al Brentford este viernes a las 21:00 CEST.
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