El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, retrasa hasta la mañana del viernes las decisiones definitivas sobre su once inicial mientras jugadores clave se recuperan de problemas físicos. El centrocampista Moises Caicedo está cerca de volver, mientras que el capitán Reece James continúa con su protocolo de recuperación.

El delantero brasileño Joao Pedro podría participar ante el Brentford, aunque su disponibilidad internacional sigue siendo incierta.

Alonso confirmó que ningún jugador ha sido descartado oficialmente antes de la última sesión de entrenamiento.