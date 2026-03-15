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Emanuele Tramacere

Traducido por

Tare: «Si Modric quiere, el contrato ya está listo y él adora al Milan. No tiene sentido hablar ahora de Kean. La lucha por el título no se ha reabierto»

El Lazio-Milan es un partido fundamental para los rossoneri en su lucha por el título contra el Inter y, en la previa del encuentro, para presentarlo en DAZN, tomó la palabra el director deportivo de los rossoneri, Igli Tare, gran exjugador de este clásico contra los biancocelesti.

Tare intentó frenar el entusiasmo en torno al título, ya que, en su opinión, la lucha aún no se ha reabierto. El directivo eludió la pregunta sobre el posible fichaje de Moise Kean, pero dio una pista sobre el futuro de un pilar como Luka Modric, quien deberá decidir si renueva o no al final de la temporada y para quien ya hay un contrato listo en caso de que lo haga.

Estas son sus palabras

  • OBJETIVO: KEAN

    «¿Kean? No tiene sentido hablar ahora de estas cosas. Para nosotros, esta noche es fundamental ganar este partido; significa mucho para la clasificación y para dar continuidad a la victoria del domingo pasado. Centrémonos en esto y, cuando llegue el momento del mercado de fichajes, habrá mucho de qué hablar».

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  • SCUDETTO

    «¿Se reabrirá definitivamente la lucha por el título esta noche? Sinceramente, no. Tenemos que hacer lo que nos corresponde e intentar ganar. La distancia es grande, pero si ganamos esta noche nos acercaremos un poco más. El campeonato está lleno de sorpresas».

  • EL LAZIO EN APUROS

    «Para nosotros sería mejor jugar en un estadio lleno. Es bonito vivir el fútbol con todas las emociones que te transmite. La Lazio está pasando por un momento de transición, difícil, pero es un equipo fuerte y puede ganar a cualquiera. Somos conscientes de nuestro valor y queremos ganar esta noche».

  • LA RENOVACIÓN DE MODRIC

    «Una cosa es segura. A Luka le encanta el Milan, le gusta mucho el Milan, y al Milan también le gusta mucho Luka. Creo que será una decisión fácil para él. El contrato está ahí, si queremos, tenemos un año de opción, pero debe decidirlo él con total tranquilidad. A él le gusta jugar en este equipo».

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