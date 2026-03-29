Entrevista a Marco Tardelli, campeón del mundo en 1982 con Italia y hoy comentarista. El excentrocampista, en declaraciones a La Gazzetta dello Sport, ha hablado de la situación actual de los Azzurri, que buscan clasificarse para el Mundial, y ha dado un consejo a Nicolò Barella siguiendo el ejemplo de lo que Bearzot hizo con él. Estas son sus palabras.
Traducido por
Tardelli a Barella: «Haz las cosas con sencillez, no te compliques. Tres meses malos no cambian una carrera. Y que el Inter le dé un mes de vacaciones»
EL CONSEJO A BARELLA
«¿Barella está de bajón últimamente? No se puede estar siempre al máximo. Hay temporadas o momentos más difíciles. A mí también me pasaba. Cansancio físico y mental, otras motivaciones, y no siempre sabes por qué. Sin embargo, tres meses malos no cambian una carrera. Solo hay que tener paciencia y recordar lo que me dijo Bearzot en Argentina. Nunca lo olvidaré. Era finales de mayo de 1978, yo estaba literalmente hecho polvo. Ni siquiera me salían las cosas más fáciles. Bearzot me sustituyó en un amistoso antes del Mundial de Argentina. Yo, deprimido, le dije: «Mister, entiendo que ya no confía en mí. Déjeme fuera, si quiere...». Él respondió enseguida: «Marco, no digas tonterías. Si no puedes hacer otra cosa, pasa el balón a un compañero». Quería decir: haz las cosas sencillas, no te compliques. Luego salió como sabemos, con una selección aún más bonita que la de 1982. Contra los norirlandeses hizo las cosas fáciles porque es un jugador inteligente. Y además, si yo fuera el Inter, después del Mundial le daría un mes de vacaciones absolutas. Es suficiente para recuperarse».
MUNDIALES
«Vamos a ir al Mundial, estoy seguro.Bosnia no está a la altura de Italia. Y aunque no tengamos una selección fuerte, siento que vamos a hacer grandes cosas. Ya lo dije antes de 2006: la de Lippi me recordaba a la Italia de Bearzot en el 82, el Calciopoli, el pesimismo, todos en contra, una situación difícil. Me gusta esta Italia y me gusta Gattuso. Ha creado un grupo unido. Da oportunidad a los jóvenes, desde Esposito, que ya no es una novedad, hasta Pisilli y Palestra. Recordemos a Rossi y Cabrini en Argentina. ¿Quién ganará el Mundial? Yo le tengo miedo a la Brasil de Ancelotti».
GATTUSO
«Gattuso fue jugador mío en la selección sub-21. Era tal y como es hoy: un chico serio, generoso, siempre a disposición del equipo. Él también me soltó el mismo discurso que yo le había soltado a Bearzot tras un cambio en un partido amistoso. “Señor, tengo que hablar con usted...”. Y luego: “Si usted no confía en mí...”. No le dejé terminar: «¡Estás loco, Rino!», le respondí. Lo daba todo, llevaba la camiseta azul, tenía carácter, personalidad, era muy importante en el equipo. Añado que su generosidad, el hecho de que estuviera en todas partes, persiguiendo todo y a todos, ocultaba sus cualidades, que no eran nada malas. Técnicamente era mejor de lo que se pensaba. En un equipo siempre hace falta un Gattuso».