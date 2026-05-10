«Tan grande y rápido»: Noni Madueke revela a su rival más difícil y explica por qué dejó el Chelsea para fichar por el Arsenal en 50 millones de libras

Madueke, extremo del Arsenal, ha enfrentado a grandes defensas en la Premier League, pero señala a Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, como el más difícil.

En declaraciones a Sky Sports sobre el central holandés, Madueke dijo: «Probablemente diría que Virgil van Dijk. Es tan grande y rápido que es difícil colarse por detrás de él. Probablemente diría que él, sin duda. Jugar contra rivales así es una buena competición; quieres ponerte a prueba contra los mejores, esa es la mentalidad que hay que tener al salir al campo. Es fútbol de alto nivel y resulta divertido retarse a uno mismo contra ese tipo de jugadores».