¡También espera enfrentarse a Alemania en el Mundial! El fichaje millonario aún debe demostrar su valía al VfB Stuttgart

Desde entonces, solo ha disputado 30 minutos en seis partidos de la Bundesliga, en los que dio una asistencia contra el FC St. Pauli. Arevalo dejó entrever el potencial de este veloz regateador, sobre todo en su primera y, hasta la fecha, última aparición con el equipo filial en la 3.ª división. En la victoria por 3-1 sobre el SV Waldhof Mannheim, marcó un gol y dio una asistencia. Poco más que destacar; todas las partes esperaban más de este fichaje.

En torno al partido contra el St. Pauli, Arevalo se quedó fuera de la convocatoria de la Bundesliga en cuatro ocasiones, lo que también derivó en su breve paso por el filial. Tampoco hubo sitio para el joven ecuatoriano en la plantilla de la Europa League. «Solo podemos incluir a un número limitado de jugadores en la lista. Los demás están actualmente un poco más avanzados», explicó Hoeneß en febrero. «Jeremy viene de otra liga, de otra cultura. Esperábamos que se adaptara más rápido, pero sabíamos que podía pasar».

¿Llegó entonces el fichaje por el ambicioso equipo de la Bundesliga demasiado pronto para Arévalo? No necesariamente. Las alternativas en ataque eran, tal y como había pronosticado Hoeneß en verano, bastante limitadas en el momento del traspaso. El 0-0 contra el TSG Hoffenheim poco antes del breve parón invernal respalda esta tesis. Pese a la falta de puntería en el último tercio, el técnico del VfB solo hizo dos cambios: uno de ellos, el de Chris Führich, fue el único en ataque. Entró Tiago Tomas, quien, al igual que Bouanani, ya había actuado como delantero centro esta temporada pese a rendir mejor partiendo desde atrás.

Además, Bilal El Khannouss estaba con Marruecos en la Copa Africana de Naciones y Ermedin Demirović, autor de cinco goles desde octubre gracias a la baja de Deniz Undav, se perdió varios encuentros por una compleja lesión en el pie. Su recuperación se alargó más de lo previsto y no regresó hasta el inicio de la Bundesliga en enero. Así, el camino para un debut exitoso parecía allanado para Arevalo.