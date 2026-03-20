Según informa Sky, la nueva ronda de negociaciones celebrada el pasado lunes entre el representante de Schlotterbeck, Björn Etzel, y los responsables del BVB, encabezados por Sebastian Kehl y Lars Ricken, ha dado un nuevo giro a las negociaciones.
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¿También debido a las salidas de Julian Brandt y Niklas Süle? Al parecer, Nico Schlotterbeck se inclina por quedarse en el BVB
Aunque, por lo tanto, no se haya logrado ningún avance decisivo, el jugador, que ha disputado 23 partidos con la selección alemana, se inclina ahora más por renovar su contrato.
Las razones para ello son, por un lado, que el BVB ha logrado enviar una señal importante con la renovación de Felix Nmecha. Además, Schlotterbeck habría valorado positivamente que, con las salidas de Julian Brandt, Niklas Süle o Salih Özcan, se haya impulsado por fin un cambio de rumbo y que, en el futuro, el juego por las bandas vuelva a desempeñar un papel más importante.
BVB: Schlotterbeck, el nuevo jugador mejor pagado... ¿con cláusula de rescisión?
Si el Borussia lograra renovar el contrato, vigente hasta 2027, el BVB seguiría contando con un líder indiscutible, un referente y un mentor tras el cual puedan desarrollarse talentos como Luca Reggiani. Además, este zurdo de 26 años pasaría a formar parte de los jugadores mejor pagados.
Se habla de, como mínimo, duplicar su salario anual actual, que se sitúa, según se rumorea, entre cinco y seis millones de euros. Una cifra que se menciona una y otra vez es la de 14 millones de euros. Además, el jefe de la defensa podría obtener una cláusula de rescisión que le daría la posibilidad, a partir del verano de 2027, de abandonar el club por 60 millones de euros, siempre y cuando renueve antes.
En los últimos meses, Schlotterbeck ha sido relacionado con todo tipo de clubes de primer nivel, pero no se sabe nada de ningún contacto concreto al respecto. Entre otros, se ha rumoreado el interés del FC Bayern de Múnich, el Barcelona, el Real Madrid y el Liverpool.
BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Partido 21 de marzo, 18:30 h BVB - Hamburgo SV (Bundesliga) 4 de abril, 18:30 h VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 de abril, 15:30 h BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15:30 h TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)