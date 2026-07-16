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«Talento y liderazgo de talla mundial»: la estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Lindsey Heaps, podría debutar este sábado en la Cumbre de Denver de la NWSL ante las Portland Thorns
- NWSL
Heaps está convocado para jugar este fin de semana con el Denver Summit.
Si Heaps debuta este fin de semana, la centrocampista tendrá motivos para emocionarse: regresa a casa tras su etapa en Europa y se enfrentará al último equipo en el que jugó en la NWSL, las Portland Thorns.
Tras seis temporadas con las Thorns, se marchó a Francia, donde jugó 105 partidos y fue nombrada MVP de la NWSL en 2018. Con Portland ganó dos NWSL Shields (2016 y 2021) y el campeonato de 2017, marcando el gol decisivo en la final.
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«Un momento emocionante»
«Estamos encantados de dar oficialmente la bienvenida a Lindsey de vuelta a Colorado», declaró el jueves Nick Cushing, entrenador del Denver Summit FC, en un comunicado de prensa.
«Su regreso a la NWSL es emocionante para nuestro club, nuestra afición y toda la comunidad futbolística de Colorado. Su talento y liderazgo mundiales impactarán de inmediato en el campo y en el vestuario, y esperamos verla lucir nuestro escudo y saltar al campo por primera vez».
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Gran regreso a casa para Heaps
El regreso de Heaps a la NWSL destaca porque jugará en su estado natal. Denver (Colorado) tendrá al Denver Summit como uno de los dos equipos de expansión que se sumarán a la liga en 2026.
Será el primer partido del equipo en el Centennial Stadium, su sede provisional hasta que se termine en 2028 el estadio de 150 millones de dólares que se construye en Denver. Este recinto está conectado con las nuevas instalaciones de entrenamiento del equipo, consideradas de las mejores de la liga.
- NWSL
¿Y ahora qué?
El Denver Summit recibe al Portland Thorns en la 12.ª jornada de la NWSL. Llega al fin de semana 11.º en la clasificación, con 4 victorias, 5 derrotas y 4 empates.
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