«Talento y liderazgo de talla mundial»: la estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Lindsey Heaps, podría debutar este sábado en la Cumbre de Denver de la NWSL ante las Portland Thorns

Si Heaps debuta este fin de semana, la centrocampista tendrá motivos para emocionarse: regresa a casa tras su etapa en Europa y se enfrentará al último equipo en el que jugó en la NWSL, las Portland Thorns.

Tras seis temporadas con las Thorns, se marchó a Francia, donde jugó 105 partidos y fue nombrada MVP de la NWSL en 2018. Con Portland ganó dos NWSL Shields (2016 y 2021) y el campeonato de 2017, marcando el gol decisivo en la final.



