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Taiwo Awoniyi, cerca de salir del Nottingham Forest mientras el recién ascendido Coventry City ultima el acuerdo
El Coventry City se prepara para regresar a la máxima categoría
Según The Athletic, el Nottingham Forest está ultimando la venta del delantero Taiwo Awoniyi al Coventry City en una operación que subraya las enormes ambiciones del conjunto recién ascendido. El Coventry City se prepara para su primera temporada en la Premier League en 25 años y ha identificado al atacante de 29 años como una incorporación clave para sus opciones ofensivas.
El internacional nigeriano llegó al City Ground en el verano de 2022, completando un traspaso de 17,2 millones de libras, entonces récord del club, procedente del Union Berlin con un contrato de cinco años. Rápidamente se consolidó como uno de los favoritos de la afición, forjándose una reputación por aparecer con goles vitales en partidos de alta exigencia ante los clubes más grandes de la Premier League.
- AFP
Los momentos memorables de Awoniyi en el Forest
A pesar de su inminente salida, Awoniyi deja tras de sí un legado definido por goles decisivos que asentaron al Nottingham Forest en la máxima categoría. El delantero firmó una memorable primera campaña, con goles icónicos para ganar a Liverpool y Arsenal, y cerró la temporada 2022-23 con 10 tantos en 27 partidos de liga, una cifra que resultó fundamental para mantener a flote al equipo de Steve Cooper.
Incluso cuando sus oportunidades como titular disminuyeron, el atacante siguió siendo un recurso fiable saliendo desde el banquillo cada vez que fue requerido. Limitado a solo 18 apariciones en todas las competiciones el curso pasado, incluidas apenas tres titularidades en la Premier League, Awoniyi aún logró dejar su huella cuando tuvo la oportunidad. Especialmente destacado fue su partido decisivo, con dos goles y una asistencia, en la victoria por 3-1 sobre el Chelsea en Stamford Bridge el pasado mayo, antes de volver a marcar en un crucial triunfo por 3-0 ante el Tottenham Hotspur que alejó al Forest de la zona de descenso.
Problemas con las lesiones y la competencia
El descenso del delantero en el orden de preferencias se debió a una combinación de lesiones persistentes y una feroz competencia interna. Awoniyi comenzó la campaña 2023-24 en gran forma, con tres goles en sus tres primeros partidos, pero dos lesiones de larga duración frenaron su impulso. Posteriormente le costó recuperar un puesto en el once inicial y acabó por detrás de Chris Wood e Igor Jesus en la jerarquía ofensiva de Nuno Espirito Santo.
Para Awoniyi, el movimiento abre el capítulo más reciente de una carrera con mucho recorrido por el fútbol europeo. El nigeriano pasó seis años vinculado al Liverpool sin llegar a debutar con el primer equipo, encadenando una serie de cesiones, antes de asentarse por fin con un traspaso permanente al Union Berlin en 2021.
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La histórica oleada de gasto del Coventry
El Coventry City ha mostrado ambición en el mercado de fichajes tras su ascenso, al batir tres veces este verano su récord de traspaso para preparar su regreso a la Premier League. La ofensiva por Awoniyi llega después de varias incorporaciones de alto perfil destinadas a reforzar el equipo de Frank Lampard. El Coventry completó recientemente una operación récord por el centrocampista del Nordsjaelland Caleb Yirenkyi, con una cifra que superó los 22,5 millones de libras esterlinas desembolsados previamente por el portero del Brighton Carl Rushworth al principio del mercado.
El Coventry también ha reforzado su defensa este verano, al pagar 17 millones de libras esterlinas para incorporar al central Aurele Amenda, procedente del Eintracht Frankfurt. Estos fichajes de relumbrón llegan justo a tiempo, ya que el Coventry se prepara para arrancar su campaña en la Premier League con una exigente visita al vigente campeón, el Arsenal, el 21 de agosto.
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