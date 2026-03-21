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Tacconi: «En la Juventus, Alisson no está mal, pero no hay que descartar que se le dé una oportunidad a Di Gregorio»

El exportero de los bianconeri habla sobre la situación actual y el futuro de la portería de la Juventus

Stefano Tacconi, exportero de laJuventus y de la selección nacional, habla, según se puede leer en Gazzetta.it, de la situación de los porteros en la actual Juventus, sin dejar de lado las decisiones que deberán tomar los bianconeri en el mercado de fichajes.


¿Es acertado quitarle la titularidad a Di Gregorio?

«En mi opinión, debe haber un periodo de reflexión; luego ya veremos qué pasa a largo plazo. Di Gregorio no tuvo problemas al principio porque el equipo iba bien, pero tuvo la mala suerte de que la Juve sufrió un bajón especial y él también se vio bastante afectado».


¿Esperas que las cosas puedan cambiar de aquí al final de la temporada?

«No lo sé, dejemos que pase el tiempo y veamos si se puede recomponer la situación. Claro, también depende de las intenciones del club: leo muchos nombres de porteros vinculados a la Juve, pero no creo que el club pueda gastar mucho más».


  • EL FUTURO

    En el mercado:

    «¿Quién sería mi favorito? Vicario es un buen portero, de la selección nacional. Carnesecchi me gusta mucho y creo que ya estaría listo para un gran equipo, porque el Atalanta, en esencia, lo es. Alisson tampoco está mal, pero yo no descartaría volver a confiar en Di Gregorio, porque la culpa no es solo suya. Le toca a Spalletti decidir qué quiere hacer. Ahora, en cualquier caso, lo más importante es alcanzar el cuarto puesto».


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