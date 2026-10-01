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Zinedine ZidaneGetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Tacchinardi: «¿Zidane, gran entrenador? Ni con una bola de cristal. Mancini lleva encima un veneno»

Juventus
Francia

El excentrocampista de la Juve habla de los dos entrenadores que mañana por la noche se enfrentarán en Francia-Italia

Alessio Tacchinardi, excentrocampista de la Juventus y de Italia, habla de Zinedine Zidane, su compañero de equipo en su etapa en la Juventus y actual seleccionador de Francia, rival de Italia mañana por la noche en París en la Nations League: «¿Si esperaba que Zizou se convirtiera en un gran entrenador? Nunca, nunca, cero, ni con una bola mágica. Y desafío a todos mis compañeros de la Juve a decir lo contrario, es decir, que Zizou se convertiría no en un gran entrenador, sino en un súper entrenador. Sinceramente, esperaba verlo en la Juventus, pero tiene ese amor por la selección que lo ha llevado a convertirse en seleccionador. Y tenerlo en el banquillo es un valor para los jugadores».


Tacchinardi prosigue: «¿A quién veo en él entre los entrenadores que tuve en Turín? Diría Ancelotti por la forma en que está en el banquillo. Lippi también sabía construir una gran relación con los jugadores, pero, respecto a Carlo y a Zizou, en los partidos era más... “exuberante”».

  • Por último, Tacchinardi también habla de Roberto Mancini, seleccionador de Italia: «¿Por qué Mancini es el hombre adecuado para volver a llevarnos arriba? Siendo sincero, tenía la duda relacionada con el hecho de que estuviera un poco acomodado después de haberse ido a entrenar a ciertos países. Cambié de opinión cuando lo vi en Turquía, en Bursa, en la entrevista hecha nada más terminar el partido: llevaba dentro un veneno que demostraba que seguía aún enfadado por lo sucedido después del partido contra Bélgica. Era evidente que no le habían gustado los ataques dirigidos a sus jugadores. Y hoy en día es fundamental que el entrenador consiga transmitir ese veneno a los jugadores. Además, creo que Mancini es el hombre adecuado porque siempre ha hecho jugar bien a sus equipos, lo cual desde luego no viene nada mal... Pero lo repito, cuando todavía tienes esa cosa dentro, todavía puedes darle algo grande al fútbol».

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