Tacchinardi sobre Bernardo Silva en la Juventus: «Es un jugador de primer nivel. Spalletti solo se obsesiona con fichajes de este calibre»

La Juventus va en serio en su intento de fichar para Turín, a título gratuito, al mediapunta portugués Bernardo Silva, cuyo contrato con el Manchester City está a punto de expirar. Las conversaciones con su agente, Jorge Mendes, siguen adelante a pesar de las elevadas exigencias económicas —justificadas, por cierto— que está planteando en la mesa de negociaciones.





Sin embargo, más allá de la cuestión económica, hay quienes están analizando el impacto que un jugador así podría tener en el mundo de la Juventus. Entre ellos se encuentra el excentrocampista Alessio Tacchinardi quien, desde las páginas de Il Bianconero, no solo se muestra a favor de esta posibilidad —«Es un jugador de nivel»—, sino que espera que todos los fichajes de la próxima temporada sean del mismo calibre.



