Alessio Tacchinardi, excentrocampista de la Juventus y actual comentarista, habla de la Juve actual y de algunos de sus protagonistas en una entrevista con Tuttosport: «Mi crítica va dirigida a los jugadores, no a Spalletti. Con todo respeto, tienen que dar más. Y deben tomar como punto de partida los últimos veinte minutos, en los que jugaron con una rabia diferente. Luego, si quieren, podemos hablar de táctica…».





Sobre Kolo Muani: «Lo critiqué porque técnicamente hizo un mal partido. Pero Randal no es un delantero centro, y encajarlo en esta Juventus, por su forma de jugar, es extremadamente difícil. El francés nunca ocupa el área. Y cuando las defensas están organizadas, le cuesta y se impacienta. Un consejo: que esté más suelto; de lo contrario, parece que volvemos a ver a Openda y David. Sus camisetas pesaban una tonelada».