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Alessio Tacchinardi of Juventus is tackled by Flavio Conceicao of Real MadridGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Tacchinardi: «Hay un jugador con el auténtico espíritu de la Juventus, pero juega poco»

Juventus
F. Gatti
A. Tacchinardi
Serie A

Habla el excentrocampista de la Juventus

Alessio Tacchinardi, excentrocampista de la Juventus y actual comentarista, habla de la Juve actual y de algunos de sus protagonistas en una entrevista con Tuttosport: «Mi crítica va dirigida a los jugadores, no a Spalletti. Con todo respeto, tienen que dar más. Y deben tomar como punto de partida los últimos veinte minutos, en los que jugaron con una rabia diferente. Luego, si quieren, podemos hablar de táctica…».


Sobre Kolo Muani: «Lo critiqué porque técnicamente hizo un mal partido. Pero Randal no es un delantero centro, y encajarlo en esta Juventus, por su forma de jugar, es extremadamente difícil. El francés nunca ocupa el área. Y cuando las defensas están organizadas, le cuesta y se impacienta. Un consejo: que esté más suelto; de lo contrario, parece que volvemos a ver a Openda y David. Sus camisetas pesaban una tonelada».

  • La mentalidad de la Juventus: «La sensación es que, por desgracia, son pocos los que tienen esa mentalidad. El problema es que pensamos en cómo jugaba mi Juve, o quizá en la de los nueve títulos de Serie A. Todos estamos acostumbrados a eso, pero con los años se ha perdido parte del espíritu y se puede perder de vista el contexto real. Claro que algunos mantienen ese espíritu, pero juegan poco».


    «¿Quién? Federico Gatti. Me da la sensación de que encarna el carácter de la Juventus: es arisco, en el buen sentido. Es duro y anima a la gente. También anima a sus compañeros. No sé por qué no está jugando, pero me parece uno de los que pueden tirar del equipo. Si son pocos, que al menos salgan al campo».


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