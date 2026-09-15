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Adel Taarabt(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Taarabt lo cuenta todo sobre el Milan: «Las manos al cuello a Kaká, las noches en el Hollywood, los gritos de Abate»

AC Milán
A. Taarabt

El exjugador del AC Milan, que acaba de retirarse, cuenta su experiencia en 2014

Adel Taarabt, ex del Milan y del Genoa, que hace pocos días anunció su adiós al fútbol, contó a la Gazzetta dello Sport alguna anécdota sobre su experiencia en el Milan.


La experiencia en el Milan, cedido seis meses en 2014, sin que luego ejercieran la opción de compra

"Inzaghi no quería quedarse conmigo. Así de simple. En aquel periodo había sido el mejor, con cuatro goles y dos asistencias. Y lo digo con todo el respeto para Robinho, Kaká y Balotelli, que eran jugadores muy fuertes. Seedorf me valoraba. Teníamos una relación casi de padre e hijo. Aún hoy recuerdo mi debut en la Champions contra el Atlético de Madrid: en la ida hice un partido maravilloso. Pensaba que me iban a confirmar, pero no fue así y caí en depresión. Junto con el frustrado traspaso al PSG, son los dos grandes arrepentimientos que arrastro".


El talento y el carácter difícil

"Nadie me ha visto nunca en los entrenamientos. Hacía sombreros, elásticas, dobles bicicletas. Volvía loco a Mexes. Balotelli incluso me comparaba con Neymar. Luego es verdad: durante los partidos mandaba a paseo a los entrenadores si me sustituían cuando yo no quería. Pero siempre he sido bueno y amable. Luego fuera del campo me divertía… Restaurantes y discotecas. En Milán, después de los partidos del domingo, íbamos al Hollywood. Allí nos encontrábamos también con todos los jugadores de los otros equipos. Era divertido".



  • Las manos al cuello de Kaká

    "Era un ejercicio, ataque contra defensa. No le pasé el balón a Ricky y empezó a gritarme durante varios minutos. No paraba. En un momento dado le puse las manos al cuello. Perdí la cabeza por un segundo. Al final, nos disculpamos mutuamente".


    Los gritos de Ignazio Abate

    "Siempre hablaba. A veces Seedorf me hacía jugar de extremo derecho y Abate era el lateral. No paraba de darme la lata: ‘Ve por aquí, ve por allá, ataca, defiende…’. En un momento dado perdí la paciencia y le dije: ‘¡Cállate!’. No la tenía conmigo, pero en el campo era realmente muy pesado. Ignazio sigue siendo, en cualquier caso, una persona extraordinaria".


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