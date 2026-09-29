"Diego Moreira es un amigo. Lo conocí en el Benfica y también habla marroquí, gracias a la pareja de su madre. Hablé con él antes de que firmara por el Milan. Le dije: "Diego, vas a un gran club. Tienes que tener la espalda ancha porque la presión es mucha". Él ya sabía estas cosas. Es un chico humilde, siempre sonriente. En su tiempo libre le encanta bailar y, además, esas trencitas le hacen único.

Es un extremo derecho, tiene una intensidad increíble y puede recorrer toda la banda. Con Amorim solo puede crecer. El doblete ante la Lazio fue solo un aperitivo de lo que verán los aficionados del Milan. Es fuerte, lo aseguro".