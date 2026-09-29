El ex mediapunta del Milan y de Marruecos Adel Taarabt ha concedido una larga entrevista a la Gazzetta dello Sport para hablar de su experiencia en el AC Milan, del actual equipo entrenado por Ruben Amorim y de su pasado no solo en Italia, sino en el mundo del fútbol.
Taarabt: "Balotelli me comparaba con Neymar, le puse las manos en el cuello a Kaká. Fue Inzaghi quien no quiso quedarse conmigo, Amorim es como Gasperini"
AMORIM, ENTRENADOR TOP
«Conozco a Amorim desde los tiempos del Benfica, aunque nunca jugamos juntos. Es un entrenador top: tiene mucha clase y es muy directo. Si tiene que dejar a alguien fuera de la plantilla, lo hace sin problemas. Dice lo que piensa. Antes de que firmara con el Milan, también había oído el rumor de un posible regreso al Benfica. Tarde o temprano, en mi opinión, lo entrenará. Lo comparo un poco con Gasperini, para él el colectivo está por delante del individuo».
MOREIRA
"Diego Moreira es un amigo. Lo conocí en el Benfica y también habla marroquí, gracias a la pareja de su madre. Hablé con él antes de que firmara por el Milan. Le dije: "Diego, vas a un gran club. Tienes que tener la espalda ancha porque la presión es mucha". Él ya sabía estas cosas. Es un chico humilde, siempre sonriente. En su tiempo libre le encanta bailar y, además, esas trencitas le hacen único.
Es un extremo derecho, tiene una intensidad increíble y puede recorrer toda la banda. Con Amorim solo puede crecer. El doblete ante la Lazio fue solo un aperitivo de lo que verán los aficionados del Milan. Es fuerte, lo aseguro".
GONCALO RAMOS
«¿Ramos? Otro gran amigo. No he hablado con él últimamente, pero es fuerte. Aunque no sé si es un verdadero número 9. En el Benfica B jugaba de extremo, recibía el balón y arrancaba. Era un caballo. En el Milan me parece que le cuesta en el trabajo de espaldas a la portería. Puede jugar como segundo punta, pero lo da todo por el equipo. Contra la Juventus se quedó demasiado solo en el área, pero creo que con el tiempo Amorim logrará potenciarlo».
MODRIC ME LLAMABA ZIZOU
«¿Jugué con Modric? Sí, y me llamaba “Zizou”. Tenía 18 años y una vez Luka me dijo que me parecía a Zidane por mi manera de jugar. Dicho por un futuro Balón de Oro, causa un cierto efecto».
LA DESPEDIDA DEL AC MILAN
«¿El no ejercicio de la opción de compra en 2014? Inzaghi no quería quedarse conmigo. Así de simple. En aquel periodo había sido el mejor, con cuatro goles y dos asistencias. Y lo digo con todo el respeto para Robinho, Kaká y Balotelli, que eran jugadores fuertísimos. Seedorf me valoraba. Teníamos una relación casi de padre e hijo.
Aún hoy recuerdo mi debut en Champions contra el Atlético de Madrid: en la ida hice un partido maravilloso. Pensé que me confirmarían, pero no fue así y caí en depresión. Junto al frustrado traspaso al PSG, son los dos grandes arrepentimientos que arrastro»
¿CARÁCTER DIFÍCIL?
Nadie me ha visto nunca en los entrenamientos. Hacía sombreros, elásticas, dobles pasos. Volvía loco a Mexes. Balotelli incluso me comparaba con Neymar. Luego es verdad: durante los partidos mandaba a tomar por saco a los entrenadores si me sustituían cuando yo no quería. Pero siempre he sido bueno y amable. Y luego, fuera del campo, me divertía… Restaurantes y discotecas. En Milán, después de los partidos del domingo, íbamos al Hollywood. Allí también nos encontrábamos con todos los jugadores de los otros equipos. Era divertido
Las manos al cuello de Kaká y las peleas con Abate
«¿Es cierto que una vez le puso las manos al cuello a Kaká? Era un ejercicio, ataque contra defensa. No le pasé el balón a Ricky y él empezó a gritarme durante varios minutos. No paraba. En un momento dado, le puse las manos al cuello. Perdí la cabeza por un segundo. Al final, nos pedimos disculpas mutuamente.
Hablaba siempre. A veces Seedorf me hacía jugar de extremo derecho y Abate era el lateral. No paraba de darme la lata: “Ve por aquí, ve por allá, ataca, defiende...”. En un momento dado perdí la paciencia y le dije: “¡Cállate!”. No la tenía conmigo, pero en el campo era realmente pesado. Ignazio sigue siendo, de todos modos, una persona extraordinaria»
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias