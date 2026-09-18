Según Marca, el portero del Barcelona Joan Garcia se sometió a pruebas médicas el jueves por la mañana después de notar molestias en su rodilla derecha durante la victoria del miércoles sobre el Racing Santander. El guardameta catalán sufrió el problema al resbalar en el césped mojado mientras recogía un balón detrás de su portería bajo una intensa lluvia.

Aunque completó la primera parte, ese movimiento forzado obligó a sustituirlo al descanso por precaución.

Wojciech Szczesny salió desde el banquillo para reemplazarlo en la segunda parte.