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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Susto para Alemania! La selección alemana teme por un jugador clave tras una jugada desafortunada

World Cup
Alemania vs Ivory Coast
Alemania
Ivory Coast
N. Schlotterbeck

Alemania sufrió un susto con Nico Schlotterbeck en los primeros minutos de su segundo partido del grupo ante Costa de Marfil en el Mundial 2026.

El defensa central recibió atención médica en el campo tras una jugada desafortunada a los quince minutos, lo que hizo temer que el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, tuviera que realizar un cambio prematuro.

  • ¿Qué pasó? Schlotterbeck despejó un balón justo antes de que llegara el delantero marfileño Amad Diallo; en la acción, su pie izquierdo se torció ligeramente sin intervención del rival y, además, golpeó su propio tendón de Aquiles con el derecho.

    Cojeó unos pasos hasta que el equipo médico alemán lo atendió en la banda; el defensa del Borussia Dortmund parecía sufrir un problema en el tobillo izquierdo.

    Los aficionados alemanes en el estadio de Toronto (Canadá) le animaron con cánticos mientras recibía atención médica.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Selección alemana: Nico Schlotterbeck podrá jugar contra Costa de Marfil.

    Según la nueva norma de la FIFA, Schlotterbeck esperó un minuto tras ser atendido antes de volver al campo. Al reingresar, el central del BVB aún cojeaba y fruncía el ceño.

    Los centrales Antonio Rüdiger y Waldemar Anton empezaron a calentar, pero finalmente Schlotterbeck continuó en el campo y, con el paso de los minutos, recuperó su ritmo.

  • Alemania en el Mundial 2026: la convocatoria de la selección alemana

    Posición

    Jugador

    Club

    Dorsal

    Portero

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Portero

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Múnich

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensa

    Nathaniel Brown

    Eintracht de Fráncfort

    18

    Defensa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Múnich

    6

    Defensa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Múnich

    5

    Defensa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Múnich

    4

    Defensa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Delantero

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Delantero

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Múnich

    8

    Delantero

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Delantero

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Delantero

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Delantero

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Múnich

    10

    Delantero

    Leroy Sané

    Galatasaray de Estambul

    19

    Delantero

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Delantero

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Delantero

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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