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Susto en el Tromso-Bodo/Glimt: se derrumba parte de la grada visitante y un aficionado acaba en el hospital

Tromsoe vs Bodoe/Glimt
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Susto en Noruega. El partido de la Eliteserien entre el Tromsø y el Bodø/Glimt fue interrumpido tras 40 minutos de juego por el derrumbe de una parte del sector visitante del Alfheim Stadion, situado detrás de la portería. «Cinco personas han caído, una ha sido ingresada en el hospital», declaró Simen Pedersen, responsable de relaciones con la prensa del Bodø/Glimt, quien precisó que el aficionado trasladado de urgencia al hospital en ambulancia estaba consciente.

  • QUÉ PASÓ

    «Cantamos y saltamos como siempre, pero de repente el suelo cedió y la fila que teníamos delante se partió en dos. Vi caer al menos a dos personas», contó un aficionado al diario VG.

  • EN LA LUCHA POR EL TÍTULO

    La policía ha abierto una investigación. Los aficionados visitantes fueron evacuados en un primer momento y después reubicados en una grada lateral reservada al Tromsø. El partido se reanudó a las 16:00 y el Bodo/Glimt logró ganar 2-0 con un doblete de Ola Brynhildsen. A falta de cuatro jornadas, el Bodo tiene 62 puntos, los mismos que el Viking.

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