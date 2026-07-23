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¿Sustituto de Yamal u otro Raphinha? Ademi, la vieja y nueva apuesta de Flick que genera dudas en el Barcelona

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El Barça anunció el fichaje de forma oficial

El Barcelona logró reforzar su ataque con un fichaje importante este jueves, la incorporación del alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, en medio de numerosas dudas sobre la utilidad de este movimiento.

El Barcelona informó a través de su página oficial que alcanzó un acuerdo con el Borussia Dortmund por el traspaso del delantero Karim Adeyemi, quien firmó un contrato con el club catalán hasta el año 2031.

Muchas dudas rodean a esta operación, ya sea por la posición del jugador alemán o por lo que ha ofrecido en las últimas temporadas, pero el motivo de optimismo reside en la relación de Adeyemi con su compatriota Hansi Flick.

  • Karim AdeyemiGetty Images

    Temporada irregular y un fichaje sorpresa

    Durante los últimos años se consideraba a Karim Adeyemi (24 años) como uno de los talentos emergentes de Alemania, con pronósticos que apuntaban a un futuro deslumbrante, pero su trayectoria con el Borussia Dortmund ha vivido muchos altibajos.

    El diario alemán Bild señaló que el traspaso de Karim Adeyemi al Barcelona es una de las sorpresas del actual mercado de fichajes de verano.

    El periódico justificó su opinión con el argumento de que Karim pasó gran parte de la temporada pasada en el banquillo y solo fue decisivo en algunos partidos, además de que no participó en el Mundial 2026 con la selección alemana.

    Bild apuntó que Adeyemi está lejos del juego colectivo, ya que pertenece a una generación convencida de que no es necesario el arduo trabajo en equipo para lograr objetivos que pueden alcanzarse por otras vías.

    Bild continuó afirmando que Karim es un ejemplo de un problema mental claramente conocido en el Dortmund, pues el dueño de una destacada zurda cuenta con un gran talento, pero durante todos los años que vistió la camiseta del Borussia no logró convertirse en un jugador decisivo de forma permanente.

    Adeyemi se hizo conocido por la irregularidad de su nivel con el Borussia Dortmund, ya que en algunos partidos ofrece actuaciones deslumbrantes, pero en otros muestra un rendimiento muy discreto.

    • Anuncios
  • flickGetty Images

    Adeyemi y Flick: una vieja relación que se renueva en el Barcelona

    Esta no será la primera vez que Adeyemi trabaje con el entrenador Hansi Flick, ya que ambos colaboraron anteriormente en la selección alemana.

    Adeyemi debe el inicio de su trayectoria internacional a Hansi Flick, quien le dio la oportunidad de debutar con Alemania, en un partido ante Armenia en la clasificación para el Mundial, en mayo de 2021, y en ese mismo encuentro marcó su primer gol internacional.

    Adeyemi jugó como suplente en aquel partido y participó en la posición de extremo derecho, que es su puesto principal, aunque también se desenvuelve bien en otras posiciones.

    La confianza que Flick depositó en Adeyemi con la selección alemana, cuando tenía 19 años, refleja la fe del entrenador en el jugador y su plena convicción en sus cualidades, algo que volvió a demostrar al solicitar su incorporación este verano.

  • Karim Adeyemigetty

    ¿Dónde jugará Ademi en el Barcelona?

    El fichaje de Karim Adeyemi ha suscitado algunas preguntas sobre la posición que ocupará en el once del Barcelona la próxima temporada, especialmente porque su posición principal es la de extremo derecho.

    En esa posición se encuentra la estrella española Lamine Yamal, quien es uno de los pilares fundamentales del once del Barça, ya que disputó 45 partidos la temporada pasada en todas las competiciones, 43 de ellos como extremo derecho y solo 2 como mediapunta.

    Además, Flick cuenta con Ferran Torres, en quien se apoyó en algunos partidos como extremo derecho, junto a Roony Bardghji, que participó 27 veces la temporada pasada en esa posición.

    Teniendo esto en cuenta, el papel de Adeyemi quedaría limitado a ser el suplente de Lamine Yamal, ante la dificultad de dejar fuera del once al futbolista español.

    Pero las cosas podrían cambiar si Flick decide contar con él en otra posición, en el ataque del Barcelona, y aprovechar a Adeyemi y a Yamal juntos al mismo tiempo.

    Durante la temporada pasada, Adeyemi participó en 24 ocasiones con el Dortmund como segundo delantero (delantero retrasado), una opción a la que Flick podría recurrir para hacer jugar a Adeyemi como titular.

    Adeyemi también jugó como delantero centro puro en algunos partidos del Dortmund, otra opción que tiene Flick y a la que podría recurrir tras la marcha de Robert Lewandowski.

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  • Raphinha HIC Getty/GOAL

    ¿Será Ademi el nuevo Raphinha?

    El rendimiento del brasileño Raphinha evolucionó, bajo el mando de Hansi Flick, de una manera inesperada, hasta convertirse en uno de los elementos más importantes del Barsa con el técnico alemán.

    El entrenador alemán cambió el rol de Raphinha, le dio una gran confianza y una libertad ofensiva que lo convirtieron en uno de los elementos más importantes del sistema ofensivo del Barsa.

    Raphinha estuvo a punto de abandonar el Barcelona antes de la llegada de Flick, algo que el propio jugador reconoció, pero continuó su trayecto después de que el técnico lo convenciera de su importancia y le diera rienda suelta para brillar con fuerza.

    Con la evidente irregularidad en la trayectoria de Adeyemi, y lo que ofreció la temporada pasada con el Dortmund, todos esperarán a ver qué hará Flick con el jugador alemán, y si repetirá con él la experiencia de Raphinha o si el jugador se convertirá en un simple suplente de Lamine Yamal.