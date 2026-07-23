¿Sustituto de Yamal u otro Raphinha? Ademi, la vieja y nueva apuesta de Flick que genera dudas en el Barcelona

El fichaje de Karim Adeyemi ha suscitado algunas preguntas sobre la posición que ocupará en el once del Barcelona la próxima temporada, especialmente porque su posición principal es la de extremo derecho.
En esa posición se encuentra la estrella española Lamine Yamal, quien es uno de los pilares fundamentales del once del Barça, ya que disputó 45 partidos la temporada pasada en todas las competiciones, 43 de ellos como extremo derecho y solo 2 como mediapunta.
Además, Flick cuenta con Ferran Torres, en quien se apoyó en algunos partidos como extremo derecho, junto a Roony Bardghji, que participó 27 veces la temporada pasada en esa posición.
Teniendo esto en cuenta, el papel de Adeyemi quedaría limitado a ser el suplente de Lamine Yamal, ante la dificultad de dejar fuera del once al futbolista español.
Pero las cosas podrían cambiar si Flick decide contar con él en otra posición, en el ataque del Barcelona, y aprovechar a Adeyemi y a Yamal juntos al mismo tiempo.
Durante la temporada pasada, Adeyemi participó en 24 ocasiones con el Dortmund como segundo delantero (delantero retrasado), una opción a la que Flick podría recurrir para hacer jugar a Adeyemi como titular.
Adeyemi también jugó como delantero centro puro en algunos partidos del Dortmund, otra opción que tiene Flick y a la que podría recurrir tras la marcha de Robert Lewandowski.