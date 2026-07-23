¿Sustituto de Yamal u otro Raphinha? Ademi, la vieja y nueva apuesta de Flick que genera dudas en el Barcelona

Durante los últimos años se consideraba a Karim Adeyemi (24 años) como uno de los talentos emergentes de Alemania, con pronósticos que apuntaban a un futuro deslumbrante, pero su trayectoria con el Borussia Dortmund ha vivido muchos altibajos.

El diario alemán Bild señaló que el traspaso de Karim Adeyemi al Barcelona es una de las sorpresas del actual mercado de fichajes de verano.

El periódico justificó su opinión con el argumento de que Karim pasó gran parte de la temporada pasada en el banquillo y solo fue decisivo en algunos partidos, además de que no participó en el Mundial 2026 con la selección alemana.

Bild apuntó que Adeyemi está lejos del juego colectivo, ya que pertenece a una generación convencida de que no es necesario el arduo trabajo en equipo para lograr objetivos que pueden alcanzarse por otras vías.

Bild continuó afirmando que Karim es un ejemplo de un problema mental claramente conocido en el Dortmund, pues el dueño de una destacada zurda cuenta con un gran talento, pero durante todos los años que vistió la camiseta del Borussia no logró convertirse en un jugador decisivo de forma permanente.

Adeyemi se hizo conocido por la irregularidad de su nivel con el Borussia Dortmund, ya que en algunos partidos ofrece actuaciones deslumbrantes, pero en otros muestra un rendimiento muy discreto.