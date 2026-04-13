¿Sustituto de Mohamed Salah o cesión al Bournemouth? El futuro de Rio Ngumoha queda claro tras el veredicto de Stan Collymore sobre este joven prodigio de 17 años

Al preguntársele si Ngumoha podría ahorrarle tiempo y dinero al Liverpool en el mercado de fichajes para cubrir la baja de Salah, el exdelantero de los Reds Collymore —en colaboración con Best Betting Bonuses— declaró a GOAL: «Puede ahorrarles mucho tiempo y dinero, pero no creo que sea necesariamente como sustituto de Salah.

Sin embargo, el Liverpool debe tener cuidado al presentarlo así porque solo tiene 17 años. Piensa en Robbie Fowler, Michael Owen, Steven Gerrard o Jamie Carragher, todos debutaron muy jóvenes. Liverpool tiene la tradición de lanzar a jóvenes que luego se convierten en estrellas.

Lo diferente ahora, respecto a hace 20 o 30 años, son las redes sociales: un millón de cuentas de fútbol que pueden abrumar a un chico. Él las usará y será consciente de ello.

Eso es lo que lo hace muy difícil para un jugador de 17 años, como Max Dowman en el Arsenal. La semana pasada marcó un buen gol, pero se presentó como si fuera el mejor de la historia y como si hubiera dado el título al Arsenal. A los 17 años, esa narrativa ejerce una presión constante sobre un chico. Liverpool lo sabe.

«Creo que el Liverpool buscará reemplazar a Salah con un extremo derecho eficaz, a la derecha del trío, mientras intenta definir durante la pretemporada la mejor posición de Ngumoha: ¿derecha, izquierda o centro? Le darán minutos, le observarán en los entrenamientos y tomarán una decisión. Pero creo que separarán el tema de Salah del de Ngumoha, pues sería demasiada presión».