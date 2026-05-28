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¿Sustituto de Joshua Zirkzee? Scott McTominay podría volver al Manchester United, pero solo dejará el Nápoles si llega una «cuota de traspaso elevada»
McTominay, campeón de la Serie A y MVP en Italia
Se rumorea que el delantero holandés Zirkzee podría cambiar de equipo en el mercado de verano de 2026. Su adaptación al fútbol inglés ha sido difícil tras su fichaje de 36,5 millones de libras (49 millones de dólares) procedente del Bolonia en 2024, ya que solo ha marcado nueve goles en 75 partidos.
El United busca ofertas y quiere un delantero que dé más chispa al equipo de Michael Carrick, mientras en la mitad roja de Mánchester sueñan con pelear el título de la Premier 2026-27.
Una cara conocida podría regresar: McTominay ha brillado en Nápoles tras dejar su zona de confort. El canterano de Old Trafford ganó la Serie A y fue MVP en la 2024-25.
Ha marcado 13 y 14 goles en las dos últimas campañas y será clave con Escocia en el Mundial 2026.
- Booker
¿Tendrá McTominay otra gran jugada bajo la manga?
Al preguntarle si, a sus 29 años, McTominay puede aún cambiar de equipo, el exinternacional escocés Snodgrass —en declaraciones a GOAL vía Booker— afirmó: «Si brilla en el Mundial, la gente se animará a pagar el alto precio de su traspaso.
Además, su paso por otros equipos podría beneficiar a United, que podría repatriarlo para reforzar el ataque.
«Él podría llenar ese vacío, conoce el club, ha estado fuera, ha aprendido a tener la mentalidad de «me merezco estar aquí y soy un pilar». Eso es necesario y él lo tiene».
Entre la defensa y el ataque: ¿cuál es la mejor posición de McTominay?
El United usó a McTominay como mediocampista defensivo en sus 255 partidos, pero su potencial brilló cuando lo adelantó en el campo.
Tras anotar varios goles con club y selección, Snodgrass afirmó: «Para mí, Scott es un 8 y un 10. Prefiero verlo más adelantado, porque puede hacer diagonales desde atrás, algo clave para un 8.
Podría jugar de 10 y marcar goles.
«Además, McTominay sabe moverse dentro del área, se genera ocasiones y ataca muy bien el balón en zona de peligro.
«Es una gran opción como 8 o 10. Jugó de central con Escocia, lo que probablemente le abrió las puertas del equipo. Tuvo que sentar las bases y entender lo importante que es para sus equipos.
«Scott no estaba en el equipo cuando yo empecé, pero es un chico estupendo con una actitud absolutamente fantástica y es una gran oportunidad para que se dé a conocer este verano».
¿Se verá tentado el Manchester United a presentar una oferta por McTominay?
McTominay tiene contrato con el Nápoles hasta 2028, así que el club no necesita venderlo. Costó 26 millones de libras (35 millones de dólares) cuando llegó del Manchester.
Según informes recientes, se necesitarían 65 millones de libras (87 millones de dólares) para iniciar las negociaciones en las próximas semanas; el United podría explorar esa opción y ofrecer a una estrella de la cantera la oportunidad de regresar a su hogar deportivo espiritual.
Esta entrevista con Robert Snodgrass se realizó en nombre de Booker, como parte de la campaña del mayorista británico para animar a los aficionados escoceses a comprar en tiendas locales durante el «Verano del Deporte».