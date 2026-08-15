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Khaled Mahmoud

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¡Sustituto de Dumfries asegurado! El Inter cierra el fichaje de Djed Spence por 35 millones de euros procedente del Tottenham y confirma su regreso a la Serie A

D. Spence
Inter Milán
Tottenham
Serie A
Premier League

El Inter ha anunciado oficialmente el fichaje de Djed Spence procedente del Tottenham, y se hace con el polivalente lateral en una operación por un valor total de 35 millones de euros. El internacional inglés regresa al fútbol italiano a título definitivo para cubrir el vacío dejado por la sonada salida de Denzel Dumfries al Real Madrid.

  • El Inter encuentra al sucesor de Dumfries

    El Inter se ha movido con decisión en el mercado de fichajes de verano para asegurar el futuro de su banda derecha al completar el fichaje en propiedad de Spence procedente del Tottenham Hotspur. El jugador de 26 años, que recientemente celebró su cumpleaños, ha firmado un contrato de larga duración en San Siro hasta junio de 2031.

    Tras completar los exámenes médicos tanto con el club como con el Comité Olímpico Italiano (CONI), Spence firmó un acuerdo por un valor, según se informa, de 2,5 millones de euros al año, más bonus vinculados al rendimiento. Según el acuerdo, el Tottenham recibirá 31,5 millones de euros por adelantado, con otros 3,5 millones ligados a objetivos de rendimiento y variables.

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  • Djed SpenceGetty Images

    Una cara conocida regresa a la Serie A

    Este traspaso supone un regreso a Italia para Spence, que anteriormente disfrutó de una productiva cesión de seis meses en el Genoa durante la temporada 2024. Esa experiencia resultó vital para convencer a la cúpula del Inter de que poseía los atributos necesarios para rendir en el exigente sistema de Cristian Chivu. Capaz de desempeñarse con la misma solvencia tanto en el carril derecho como en el izquierdo, Spence aporta al Inter una flexibilidad táctica de élite.

    La cotización de Spence ha aumentado de forma significativa en la escena mundial tras sus impresionantes actuaciones durante el Mundial de 2026. El defensor fue un fijo con Inglaterra y participó en los ocho partidos del torneo en Norteamérica. Su pedigrí internacional quedó aún más reforzado al ser titular en la derrota de semifinales contra Argentina y en la posterior victoria sobre Francia en el partido por el tercer puesto.

  • El final del camino en el Tottenham

    Spence deja el Tottenham tras disputar 85 partidos con el club, una cifra que refleja un recorrido de perseverancia después de que fuera fichado originalmente procedente del Middlesbrough en julio de 2022 por una cantidad inicial de 19 millones de libras.

    La salida de Spence se ha visto facilitada por la propia actividad del Tottenham en el mercado de fichajes, concretamente por la llegada del veterano lateral Andy Robertson. El exjugador del Liverpool se incorporó a los Spurs como agente libre y se espera que aporte una competencia importante y liderazgo en el costado izquierdo de la defensa.

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  • John-StonesGetty Images

    Segundo fichaje inglés y estreno en la Serie A

    Spence se convierte en el segundo internacional con Inglaterra en fichar por el Inter este verano, tras el defensa John Stones, que llegó libre desde el Manchester City. El Inter ya se prepara para la nueva campaña, con su temporada de la Serie A programada para arrancar en casa contra el Monza el 22 de agosto.

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